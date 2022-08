El rector interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, William Méndez Latalladi, se reunió esta semana con profesores y representantes estudiantiles de la institución para llegar a acuerdos en favor de la acreditación y comprometerse en que el equipo que trabajó el informe que se presentará a la Middle States Commission on Higher Education se mantendrá íntegro.

“Hizo un compromiso de que sus manejos y decisiones iban a tener el beneficio de un enfoque académico, que él, a diferencia de otros rectores con los que se le relaciona, es una persona que reconoce y promueve el talento interno y que toda su plantilla será de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en vez de traer personas de otros sitios o por intereses político partidistas. Vamos a estar muy observadores de que así sea”, compartió la presidenta del capítulo del RCM de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), la doctora Lida Orta Anés.

Indicó que la Middle States siempre tiene la perrogativa de poner en probatoria una institución educativa, pero “que va a depender de cuán bien podemos convencerlos de que cada uno de los elementos administrativos son personas adecuadas”.

La senadora académica explicó que los procesos son delicados y que la estabilidad en la gobernanza de la institución es sumamente importante para la acreditación.

“Espero que podamos mantenernos exitosos frente a esa visita pautada para finales de septiembre. Explicó que lo que ocurrió (en relación a las denuncias de que favoreció a un residente) fue porque las revisiones no se hicieron en el orden que correspondían. Él (Méndez Latalladi) indicó que no eran intenciones de hacer daño, sino una actualización que, aparentemente, no la hizo adecuadamente, pero que no hubo un elemento de afectar o favorecer el residente en cuestión”, dijo sobre las explicaciones que recibieron ante la carta que emitió la APPU desafavoreciendo el nombramiento del rector interino.

Asimismo, Méndez Latalladi se reunió ayer con miembros del Consejo General de Estudiantes (CGE) del RCM. De acuerdo a carta emitida por el cuerpo estudiantil, “el rector proveyó su disponibilidad para el diálogo abierto y su compromiso con el RCM”. En la reunión, estuvieron presentes tres representantes de las seis escuelas del recinto.

“Debido a la ya lacerada imagen de la administración ante la comunidad universitaria y el resto del archipiélago. Esperamos que la administración interina del doctor Méndez sea una productiva, transparente, beneficiosa y que vaya de la mano con nuestra comunidad”, expresó la presidenta interina del CGE, Yesenia Acevedo Rivera.

Entre las preocupaciones mencionadas en el documento, el CGE señaló la falta de un procurador estudiantil en propiedad y sus efectos en el estudiantado. Los representantes estudiantiles recomendaron designar al doctor Marcus Ramos Cintrón, de forma interina, luego de la renuncia de la doctora Leyra Figueroa Hernández.

Figueroa Hernández renunció el pasado 8 de agosto para servir como decana de la Escuela de Enfermería a petición del rector. “Se le exhortó al rector a dar comienzo al proceso de búsqueda y consulta para la Procuraduría Estudiantil en Propiedad del RCM acorde a lo estipulado en la certificación 119(2014-2015) de la Junta de Gobierno de la UPR”, expresó Acevedo Rivera.

Por medio de una carta dirigida al presidente de la UPR, Luis A. Ferrao, el CGE del RCM se había opuesto al nombramiento de Méndez Latalladi. La presidenta señaló que el doctor Méndez Latalladi se expresó en relación a su desaprobación por el nombramiento. “El rector hizo hincapié en que, para los efectos, él sí actualizó un documento evaluativo que se llena prospectivamente según se recibe información nueva”, indicó en la carta.

En la reunión con los concejales, el decano interino de Administración, el profesor Carlos Ortiz indicó que el recinto recibirá aproximadamente $18 millones en fondos recurrentes para lograr con los requisitos de la acreditación.

Acevedo Rivera aseguró que el CGE discutirá todas las expresiones provistas por Méndez Latalladi y observarán de cerca el trabajo bajo su interinato. El informe solicitado por la Middle States será sometido el 1 de septiembre, y la agencia acreditadora tiene como tentativo visitar el recinto a finales del próximo mes.