La exrectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Ilka Ríos Reyes rechazó ayer, domingo, haber otorgado trato preferencial a un estudiante y haber cometido irregularidad alguna en su gestión de siete meses al frente de esa unidad académica, señalamientos que le costaron el puesto la semana pasada.

Su destitución, aseguró, fue producto de un entramado de presiones internas y externas a la UPR que no estaban de acuerdo, desde el inicio, con su nombramiento como la primera rectora en propiedad del recinto y de sus ejecutorias. Se negó a mencionar los nombres de quienes ejercen esas presuntas presiones. Tampoco precisó cuál es el objetivo tras haber logrado su salida.

En entrevista ayer, la catedrática de la Escuela de Medicina Dental argumentó que se ha ofrecido información falsa en torno al manejo del caso de un estudiante de la Escuela de Medicina para hacerla ver como politiquera y que intervino indebidamente para favorecer a la persona.

Para sustentar su alegación, Ríos Reyes entregó cartas a este diario que establecen que la ahora exdecana interina de la Escuela de Medicina Ivonne Jiménez resolvió un asunto relacionado con el estudiante, el 14 de julio pasado, tras recibir las recomendaciones de un comité de promociones. En un documento con esa fecha, del cual se eliminó información que permitiera identificar al estudiante, Jiménez informó que, “vía excepción”, tomó una determinación contraria a lo recomendado por el comité.

El Nuevo Día corroboró la veracidad de las cartas mediante una persona externa al recinto que está al tanto de las comunicaciones.

Días después, el 21 de julio, comenzaron los señalamientos de miembros del comité criticando la intervención de Ríos Reyes “porque estaba obstaculizando” las labores del grupo, “cuando el comité ya había actuado, ya había dado su decisión y, de forma confidencial, la doctora (Jiménez) había hecho su carta”, apuntó la exrectora.

En cartas de renuncia entregadas el 3 de agosto, dos decanos asociados de la Escuela de Medicina y la presidenta de Comité de Promociones I/II señalaron que Ríos Reyes intervino indebidamente en los procesos evaluativos de la Escuela y que se tomaron decisiones relacionadas con el estudiante que violentan normativas de la UPR.

“El comité recomienda una acción, y la decana es la que lleva a cabo la decisión. La decana no siguió la decisión del comité, pero está la carta estipulando que recibe la recomendación, que la decisión de ella es ‘equis’, es otra, para que el estudiante pueda rehacer su vida e irse a otra escuela de Medicina bajo otras condiciones. Yo no puedo divulgar nada, pero en este caso, los elementos apuntan a otras cosas en las que no se habían llevado a cabo las acciones correspondientes ni se estaba llevando a cabo el manejo correspondiente de las situaciones del estudiante”, indicó la exrectora.

Respondió con un tajante “no” cuando se le preguntó si instruyó a la exdecana interina sobre la decisión que debía tomar, aunque reconoció que, el 7 de julio, concluyó, tras un análisis con un abogado, que esa era la determinación que se debía tomar. No abundó sobre cuál fue la decisión.

Ríos Reyes fue destituida el jueves, 4 de agosto, y Jiménez dejó ese mismo día el puesto de decana, dijo la exrectora.

El viernes, 5 de agosto, el estudiante recibió por correo electrónico la misma carta del 14 de julio, con la firma de Jiménez.

“¿Cómo se explica que la persona equis (estudiante) recibió dos cartas, la misma carta exacta, con la fecha original y otra con la fecha de cuando la decana ya no era decana?”, cuestionó Ríos Reyes, al señalar que la nueva jefatura de la Escuela de Medicina desconocía que la decisión ya había sido comunicada.

“Lo que es totalmente inaceptable es que falsifican una carta, le cambian la fecha, las dos cartas las recibió el estudiante, y que hayan tratado de involucrarme en una intervención (indebida) cuando eran procesos paralelos diferentes. La doctora (Jiménez) tomó su decisión y ya estaba hecha cuando empezaron los señalamientos en mi contra”, añadió.

Todas sus acciones en las pasadas semanas, insistió, estuvieron a tono con las normativas universitarias y en cumplimiento con un acuerdo que se suscribió, en febrero de 2021, que rige el trato que se le debe dar a un estudiante de la Escuela de Medicina. Dicho acuerdo fue firmado por el exrector Segundo Rodríguez Quilichini, luego que dicho estudiante elevara unos reclamos a la Administración Central de la UPR por el supuesto “trato injusto” en la Escuela de Medicina.

El “acuerdo transaccional confidencial” se firmó tras la recomendación de un investigador externo asignado por la Oficina de la Presidencia de la UPR, añadió. Indicó, sin dar mayores detalles, que el investigador concluyó que el reclamo del estudiante tenía suficientes méritos para concederle el remedio que solicitó “y cosas más allá de las que pidió” para evitar mayores daños.

“El acuerdo me daba la potestad a intervenir en cualquier momento”, señaló Ríos Reyes. No obstante, indicó que dejó en manos de la exdecana interina Jiménez tomar una decisión en julio, ya que, de haber una apelación, llegaría a sus manos como rectora.

Ríos Reyes rechazó los señalamientos que hicieran los funcionarios de la Escuela de Medicina, al presentar sus renuncias, de supuestamente intervenir en el caso del estudiante ante presiones de los padres. Sostuvo que, “por las condiciones del estudiante”, las comunicaciones se hacen con sus padres.

Del mismo modo, lamentó que el presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, no le dio oportunidad de defenderse de los señalamientos en su contra. Sostuvo que este se dejó llevar “por chismes”. Este la citó el jueves a la reunión en la sede de la Administración Central, un día después que trascendieran públicamente las renuncias de los decanos asociados. Hasta allí llegó con el abogado del recinto que conoce el caso del estudiante, pero relató que a este no se le permitió entrar con ella a la oficina del presidente.

“Yo voy a defender mi honestidad, mi rectitud y la procedencia de cualquier hecho que yo haya hecho que no tiene nada mal en base a derecho, sino que en base a todas las reglamentaciones y estipulaciones del acuerdo, en cualquier lugar donde lo tenga que defender”, expresó. “Yo fui un año la vicepresidenta (de Asuntos Académicos) de la Universidad de Puerto Rico, yo trabajé en equipo con todos los rectores. (...) Yo le doy el beneficio de la duda (a Ferrao Delgado) porque esas personas le llenan la cabeza de cosas. Yo he estado expuesta y sé que hay presiones, si tú no aceptas una directriz o presión, te amenazan con que vas a perder tu puesto. Así que yo puedo entender que él haya escuchado a unas personas, haya dado por bueno unas versiones, que haya recibido algún tipo de presión, porque yo siempre creí en su honestidad”, añadió Ríos Reyes. Sostuvo que “este no es el momento” de identificar a quienes presionan a los jefes de la UPR.

Tras salir de la rectoría, indicó que seguirá en su plaza en la Escuela de Medicina Dental, donde es la única especialista en radiografía maxilofacial. Expresó preocupación por proyectos que deja inconclusos, como una iniciativa para apoyar al Centro de Diabetes, asignando a especialistas en endocrinología a laborar desde sus instalaciones, así como la colaboración y comunicación constante que adoptó con la Administración de Servicios Médicos (Asem), donde laboran muchos de los residentes y facultativos de Ciencias Médicas.

“Ahora tengo que restablecer la credibilidad que siempre he tenido en la comunidad, restablecer mi nombre y mi reputación. Siempre existe un celo profesional y no soy médico, pero soy inteligente, soy competente”, manifestó.

Ríos Reyes se limitó a desearle suerte al recién nombrado rector interino de Ciencias Médicas, William Méndez Latalladi, y sostuvo que espera que pueda fortalecer los programas de residencia. Méndez Latalladi fue director del Departamento de Cirugía cuando, el año pasado, se anunció la pérdida de la acreditación del programa de entrenamiento de Neurocirugía.

Descartó tomar acciones por su destitución. “No, porque el reglamento es claro. Mi puesto (como rectora) es de libre selección y remoción. No voy a gastar mi energía ni nada cuando esto se está esclareciendo día a día”, señaló.

Además, indicó que aceptaría regresar al puesto de rectora o cualquier otra plaza docente administrativa si se le solicita.

“En mis siete meses se lograron cosas que no se habían logrado en años y mi recinto va primero, porque es mi vocación. Me considero una administradora económica fuerte”, expresó.