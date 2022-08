Dos profesores de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) presentaron hoy, miércoles, su renuncia a sus respectivos puestos de confianza por entender que la rectora interina Ilka Ríos “obstaculizó” los procesos evaluativos de la institución educativa para favorecer un estudiante por petición de sus padres.

Los profesores que renunciaron son el doctor Hilton Franqui, decano asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina; y el doctor Joalex Antongiorgi, decano asociado de Asuntos Estudiantiles.

“Esta decisión no la tomo a la ligera, pues realmente disfruto trabajar de cerca con nuestros estudiantes, así como promover el mejoramiento continuo de nuestra Escuela de Medicina y el cumplimiento con los requisitos de acreditación del LCME. Sin embargo, es precisamente mi compromiso inquebrantable con los estudiantes, con mantener el prestigio de la Escuela de Medicina y con el cabal cumplimiento con las normas de acreditación lo que me lleva a tomar esta decisión”, expresó Franqui en su carta de renuncia.

PUBLICIDAD

El catedrático detalló que participó ayer, martes, de una reunión en la que comunicó estar “en total desacuerdo en la manera en que la doctora Ríos ha completamente obviado e incluso obstaculizado los procesos evaluativos de la Escuela para favorecer un estudiante particular, atropellando completamente las regulaciones de nuestra Escuela y obviando el proceso apelativo de decisiones adversas de la universidad”.

Las cartas de renuncia dirigidas a la decana interina de la Escuela de Medicina, Ivonne Z. Jiménez Velázquez, fueron entregadas esta tarde.

Los profesores denunciaron los efectos que este tipo de irregularidad académica puede tener sobre la visita de la Middle States Commission on Higher Education, pautada para septiembre del 2022.

Desde marzo, la agencia acreditadora emitió una advertencia a la administración del RCM por la posibilidad de que su acreditación esté en riesgo debido ante alegado incumplimiento con los estándares de la institución.

Franqui reiteró que la rectora “debió defender los intereses de la institución, los cuales incluyen el velar por el cumplimiento de los reglamentos internos y las exigencias de las agencias acreditadoras”. Subrayó que el alegado trato preferencial de rectoría viola el reglamento de la Liaison Committee on Medical Education (LCME).

Del mismo modo, el doctor Antongiorgi expresó su disgusto por el manejo “atípico” que se le dió al estudiante de la Escuela de Medicina, al cual no se identifica en ninguno de los dos documentos.

“En vista de los eventos recientes, he expresado mi total desacuerdo con la manera en que se manejó la situación de un estudiante particular. Como he mencionado, mis recomendaciones siempre han sido con el bienestar del estudiante y de la Escuela de Medicina en mente”, declaró Antongiorgi en su respectiva carta de renuncia.

PUBLICIDAD

“Como miembro de la facultad de la Escuela, se me hace imposible no unirme al reclamo de mis compañeros, quienes con tanto esmero y dedicación son quienes hacen que la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico gradúe médicos de excelencia. Las acciones antes mencionadas son un atropello a la facultad y no estoy dispuesto a ser cómplice del mismo”, expresó Franqui, quien fue nombrado desde la rectoría del doctor Humberto Guiot.

Además, detalló que “este tipo de trato preferencial” expone a la institución a procesos de litigio por parte de otros estudiantes.