Los horarios de los centros de vacunación, el temor a perder el empleo o el jornal, junto a las dudas en torno a los documentos necesarios, fueron los principales retos para la vacunación de los inmigrantes contra el COVID-19 durante la pandemia, coincidieron cónsules y líderes de comunidades inmigrantes en Puerto Rico entrevistados por El Nuevo Día.

El presidente de la Comité Dominicano de Derechos Humanos de Puerto Rico, José F. Rodríguez Pérez, mencionó que la mayoría de las vacunaciones masivas contra el coronavirus se organizaron durante horarios y días laborales.

De haberse organizado, desde el inicio, los fines de semana, esta movida habría beneficiado a las olas migratorias más recientes desde la República Dominicana compuestas, en su mayoría, por mujeres que, por sus circunstancias económicas, les resulta muy oneroso privarse de un día jornal.

Por lo general, estos inmigrantes dependen de la economía informal en la que no existe disponibilidad de horas atribuibles a licencias por enfermedad o vacaciones a las que recurrir para acudir a los centros de inoculación.

La directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana, Romelinda Grullón Miguel, explicó que los inmigrantes suelen tener horarios laborables extendidos porque se desempeñan en sectores económicos como la construcción y los servicios domésticos, en los que a veces se les requieren largas jornadas laborables.

“En el caso de las comunidades inmigrantes, su prioridad número uno es su trabajo”, opinó. “Si tienen que elegir entre ir a trabajar o ir a vacunarse, la mayoría se queda trabajando”.

De acuerdo con el Estudio de Necesidades de Salud de la Población Dominicana Residente en Puerto Rico del Departamento de Salud (DS), los inmigrantes –en este caso, los dominicanos – tienden a ocupar trabajos que no se encuentran protegidos por leyes y por reglamentos de salud. Debido a sus condiciones de trabajo, trabajan largas jornadas, pese a la falta de un seguro de salud y de vacaciones pagadas.

La presidenta del Club de Leones Borinquen y Quisqueya, Rosa “Rochy” Torrens Martínez, expresó que ciertos inmigrantes no se han vacunado contra el COVID-19 por temor a faltar a sus empleos por varios días debido a los efectos o a las molestias a la salud que les pudiera ocasionar la inoculación.

Otra alternativa que, según Rodríguez Pérez, habría ayudado a promover una vacunación más efectiva de la población inmigrante era ofrecerle un acomodo razonable con horarios de vacunación después de las 4:00 o 5:00 p.m.

Para inocular a más inmigrantes, el presidente de Misión Médica Domínico-Boricua, Mario E. Paulino Payano, insistió en organizar centros de vacunación en los municipios, barrios y sectores de mayor concentración de inmigrantes. La gran mayoría de los dominicanos en Puerto Rico viven en la zona metropolitana, consigna “La migración dominicana hacia Puerto Rico: una perspectiva transnacional”, una de las principales investigaciones sobre los inmigrantes en la isla del antropólogo Jorge Duany.

Paulino Payano estimó como “muchos” la cantidad de inmigrantes que se encontraron imposibilitados de vacunarse a consecuencia de las limitaciones en los horarios de ciertos centros de vacunación.

“Lo único que nos va a traer luz en la oscuridad del COVID-19 es la vacuna. Fuera de eso, no hay más nada”, advirtió.

Confusión con los requisitos

La directora ejecutiva del Centro de la Mujer Dominicana advirtió que en ciertos centros de vacunación les preguntaron a los inmigrantes sobre el tiempo de residencia en la isla. Igualmente, les solicitaron documentos, entre ellos, cartas del consulado de sus respectivos países.

Estas solicitudes y preguntas atemorizaron a ciertos integrantes de estas comunidades, opinó Grullón Miguel.

“Nosotros pensábamos que todo esto se había aclarado porque inclusive el mismo gobernador lo dijo”, expresó Grullón Miguel.

El cónsul de Colombia en Puerto Rico, Carlos Arturo Forero Sierra, relató que los inmigrantes experimentaron confusión porque se les solicitó un número de seguro social cuando muchos no contaban con uno.

Luego de los cónsules conversarlo con el exsecretario designado de Estado, Larry Seilhamer Rodríguez, flexibilizaron el requisito, especialmente, en los inmigrantes de edad mayor.

El cónsul de Uruguay y decano del Cuerpo Consular de Puerto Rico, Ariel Alonso Oroz, añadió que el requisito del seguro social para vacunarse se flexibilizó tan pronto el Centro para el Control y la Detección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) expresó que no era mandatorio.

Esta confusión ocurrió durante los primeros dos meses de vacunación contra el COVID-19.

La principal oficial médica del DS, Iris Cardona, aclaró que a los inmigrantes no se les debió requerir ni el seguro social ni documentos de identificación. Solamente debieron completar el documento de consentimiento de vacunación.

Cardona argumentó que Salud requirió documentos de identificación, pero presuntamente con el único fin de corroborar la edad de los solicitantes cuando inicialmente solo se vacunaban a las personas de mayor edad.

“Que quede claro, bien claro, que no se les requiere ningún papel de inmigración a nadie para tener acceso a la vacuna”, expresó la funcionaria.

La principal oficial médica mencionó que no se toparon con ningún reto en particular durante la vacunación de inmigrantes durante la pandemia.

No obstante, no reveló cuántos extranjeros residentes en Puerto Rico se vacunaron porque no todos responden la pregunta de lugar de nacimiento en la hoja de vacunación.

Esfuerzos en las comunidades

Cardona aseveró que el DS organizó, junto a organizaciones sin fines de lucro y a entidades comunitarias, centros de vacunación en comunidades de alta densidad de inmigrantes. La inoculación fue abierta a toda la población.

El Programa de Equidad en Salud y Telesalud a cargo del secretario auxiliar de Planificación y de Desarrollo del Departamento de Salud, Eduardo Zavala Mendoza, colaboró en el suministro de información y de contactos para organizar estrategias y actividades para estas comunidades. Por ejemplo, Casa Dominicana, una organización cultural y comunitario en San Juan, vacunó a inmigrantes en sus instalaciones desde mayo. La integrante de la Junta de Casa Dominicana, Ana Marchena Segura, indicó que el esfuerzo se extenderá hasta principios agosto en colaboración con la organización sin fines de lucro, VOCES, así como el DS.

Los cónsules y los líderes comunitarios señalaron que se mantuvieron en comunicación con la agencia gubernamental durante la vacunación en la isla.