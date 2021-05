La orden protectora que emitió el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, es tan restrictiva que incluso podría impedir a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, o a su consejo asesor el acceso a la regrabación de la vistas contra Miguel Ocasio Santiago, quien tampoco tendría derecho a esta si lo entendiera necesario para su defensa por el asesinato de Andrea Ruiz Costas, coincidieron especialistas en el tema penal.

Por mandato del juez Marrero Guerrero, y bajo apercibimiento de desacato, el Departamento de Justicia, y únicamente con el propósito de su sumario fiscal, tendría acceso a las grabaciones de las vistas que se celebraron los días 25, 26 y 31 de marzo en las que Ruiz Costas hizo peticiones civiles y criminales relacionadas con la violencia de género.

Aunque entre el sábado y ayer miércoles, la jueza presidenta había enviado cinco comunicados de prensa y una aclaración sobre los casos de Ruiz Costas y de Keishla Rodríguez Ortiz, ambas asesinadas en actos de violencia machista, la Rama Judicial no contestó ayer a qué petición respondía la orden protectora emitida por Marrero Guerrero y si era cónsona con la rendición de cuentas con la que se comprometió Oronoz Rodríguez.

Los documentos, incluyendo los archivos audiovisuales de estas audiencias, son importantes para determinar si las denuncias sobre presunto mal manejo del caso por la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez son fundadas. La togada fue descrita como malhumorada, en un mensaje de voz que Ruiz Costas dejó en el celular de una amiga, porque el caso llegó a su atención tarde en el día, a una hora que no era de su agrado. Ayer, el Overseas Press Club (OPC) presentó un recurso judicial ante el Tribunal Supremo solicitando acceso a estos archivos.

“Asumiremos nuestra responsabilidad sin excusas, rendiremos cuentas al país y haremos todo lo que corresponda. Tienen mi palabra”, señaló la jueza presidenta el sábado en expresiones escritas.

En ese mismo comunicado, Oronoz Rodríguez indicó que “en cuanto al caso particular de la joven Andrea Ruiz Costas, designé además un comité para que evalúe con carácter de urgencia toda la información, documentos y grabaciones de las distintas vistas que se celebraron”.

“Me es totalmente extraña esta orden (la del juez administrador de Caguas). Yo no tengo recuerdos que se haya emitido antes”, expresó la profesora de Derecho Penal Carmen Ana Pesante. “Si te pones a ver, (con) esa orden, ni la jueza presidenta tendría acceso a esa grabación. No tendría acceso nadie, excepto los fiscales que están investigando”, abundó.

Pesante explicó que la solicitud de regrabaciones de vistas son comunes en el proceso judicial porque muchos imputados acuden a esa vista de arresto sin representación legal y cuando la obtienen, sus abogados usualmente quieren escucharlas para prepararse.

Para el abogado Gabriel Rubio Castro, quien tiene práctica penal, la orden tal y como está redactada impediría al abogado de defensa de Ocasio Santiago acceso a esa grabación a la que tendría derecho a solicitar si entiende que puede ayudarlo en la defensa de su cliente, imputado ahora por el asesinato de Ruiz Costas.

Asimismo, el abogado Juan Ojeda Arnau, quien también atiende casos criminales, dijo que “todos los días” los abogados hacen solicitudes de regrabación de vistas de Regla 6 (causa para arresto) e incluso de vistas sobre órdenes de protección y que “nunca” había visto una orden protectora que les negara ese acceso.

Rubio Castro opinó que la Rama Judicial debe aclarar qué solicitud atendió la orden protectora emitida por el juez de Caguas.

“El derecho es rogado y él no tiene autoridad en ley para intervenir sobre un asunto que no ha sido llevado a su atención”, comentó Rubio Castro. “Si no es que se le hizo ese reclamo, por qué hay una intervención en este caso”, agregó.

La jefa de fiscales Melissa Vázquez indicó que el Departamento de Justicia no ha presentado ningún reparo a que se divulguen las transcripciones de las vistas en las que Ruiz Costas compareció.