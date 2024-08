First Medical asegura que pagó $137 millones a sus proveedores y ya está al día con sus deudas

Tras varias semanas de incertidumbre e interrupción de servicios a beneficiarios de First Medical bajo el Plan Vital debido a la falta de pagos, la aseguradora aseguró, en una reunión con la Administración de Seguros de Salud (ASES), que ya emitió desembolsos por $137 millones, saldando la deuda acumulada por encima de los 30 días con los proveedores de su red.

En esa línea, el presidente ejecutivo de First Medical Salud, José Valentín , afirmó, por su parte, que “ya, con ese pago, todo lo que está sobre 30 días vencido se completó”.

Ante la amenaza de cancelación del contrato con el gobierno si no desembolsaba los pagos atrasados a proveedores en o antes del 1 de agosto, First Medical Vital ya había anunciado, el 10 de julio, el inicio del proceso de emisión de esas obligaciones pendientes. Mientras, la ASES había emitido dos cartas de intención de multas contra First Medical por incumplir con un plan correctivo, que incluía el reembolso de pagos atrasados a proveedores.