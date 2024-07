First Medical comienza la emisión de pagos pendientes a proveedores

Tras reclamos de falta de liquidez financiera y ante la amenaza de cancelación del contrato con el gobierno si no desembolsaba los pagos atrasados a proveedores en o antes del 1 de agosto, la compañía First Medical Vital anunció este miércoles que ya comenzó el proceso de emisión de esas obligaciones pendientes.

La Administración de Seguros de Salud (ASES) ya emitió dos cartas de intención de multas contra First Medical por incumplir con un plan correctivo que incluía el reembolso de pagos atrasados a proveedores. Ambas multas están en apelación.

Por lo pronto, First Medical comunicó que recibió esta semana una notificación de pago de la ASES, correspondiente al ajuste a las primas retroactivas al período entre octubre 2023 y mayo 2024.

Mientras, en declaraciones escritas, agradeció a los proveedores que han continuado dando servicios a los beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno adscritos a First Medical.

Por el incumplimiento de pagos, un número indeterminado de proveedores había estado anunciando desde hace varias semanas que ya no estarían dándole servicios a asegurados de esta empresa. La ASES había anticipado, mientras tanto, que, si First Medical no emitía los pagos este mes, en agosto le cancelaría el contrato para administrar la Reforma y abriría un período especial de suscripción para que los asegurados de este plan se cambiaran a alguna de las tres compañías que también manejan este producto: MMM, Triple-S y Plan de Salud Menonita.