Tres aseguradoras del Plan Vital siguen ofreciendo servicios pese a no recibir pagos de la ASES

Se trata del Plan de Salud Menonita , Triple-S y MMM , mientras que First Medical , como ha trascendido, no ha podido cumplir con el pago a proveedores por esta situación.

El presidente ejecutivo de First Medical Salud, José Valentín , prometió, a su vez, que, tan pronto reciban ese dinero, emitirán los pagos atrasados a proveedores. De no cumplir con los pagos, en o antes del 1 de agosto, la ASES anunció que estaría tomando acciones posteriores contra la empresa, a la cual ya le han enviado dos cartas de intención de multas y un primer aviso sobre esta situación de impagos a proveedores.

De hecho, Rosario le informó a El Nuevo Día que, de First Medical no hacer los pagos antes de esa fecha, la ASES estaría abriendo un período de suscripción especial para que los beneficiarios que así lo deseen puedan cambiar de aseguradora. Ya hay médicos que han anunciado que no darán más servicio a asegurados de First Medical debido a pagos atrasados que les deben.