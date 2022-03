El arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quiso detener las especulaciones de la feligresía y ciudadanos en Puerto Rico en torno a las razones por las que la Santa Sede relevó al monseñor Daniel Fernández Torres del cargo de obispo en Arecibo, al decir categóricamente que fue por desobedecer al papa Francisco.

“Hay especulaciones sobre las razones x (sic) las que el Obispo de Arecibo ha sido relevado de sus funciones y que procuran crear una crisis en la Iglesia Católica en Puerto Rico. Ha sido x (sic) insubordinación al papa, única autoridad competente para tomar la decisión”, puntualizó González Nieves.

El medio digital aciprensa, especializado en noticias católicas en español, indicó que una fuente cercana al caso reveló que la destitución estuvo relacionada con su negativa “a trasladar a los seminaristas de su Diócesis” de la Universidad de Navarra, en España, al nuevo Seminario Interdiocesano de Puerto Rico, además de contrariar al papa en su mensaje de que la vacunación es “un acto de amor”.

El abogado con experiencia en procesos canónicos, Guillermo San Antonio Acha, relató que conseguir la autorización de la Santa Sede para abrir un seminario en Puerto Rico fue algo que requirió mucho esfuerzo. “En el seminario participan todos los otros obispos de las diócesis de Puerto Rico, que son quizá de visión más reformista de la Iglesia de lo que puede ser Daniel Fernández”, comentó.

San Antonio Acha recalcó, no obstante, que no se le destituye por su ideología conservadora. “En el mundo entero, hay obispos en pugna ideológica. No todos están la misma línea y lo publican abiertamente. Parece que el papa Francisco ha entendido que hay modos de uno plantear sus diferencias”, dijo.

El propio Daniel Fernández Torres había reconocido, mediante comunicado de prensa, que el Delegado Apostólico del papa en Puerto Rico, Ghaleb Moussa Abdallah Bader, le llamó para comunicarle la decisión y le dijo que “No había sido obediente al papa ni había tenido la suficiente comunión con mis hermanos obispos de Puerto Rico”.

Fernández Torres había, en múltiples ocasiones, rechazado y contrariado públicamente las decisiones de la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, que reúne a todas las diócesis en Puerto Rico.

Abdallah Bader, también nuncio apostólico de la República Dominicana, reveló que el papa incluso lo había invitado a reunirse con él en Roma, pero Fernández Torres rechazó las invitaciones.