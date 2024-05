Fuertes lluvias provocan el cierre de varias carreteras alrededor de Puerto Rico

Las carreteras estatales no son las únicas afectadas por las lluvias, según expuso la funcionaria. La PR-9966 en Río Grande actualmente se mantiene cerrada y “solamente está abierta para los residentes, porque hubo un deslizamiento que se está trabajando, tanto con el área, personal del Yunque, como personal de DTOP y Acueductos (AAA)”.

Por otro lado, Vélez Vega advirtió sobre los efectos nocivos de dejar basura y desperdicios en las carreteras, no solo por la contaminación, sino porque complica las labores de habilitación de caminos en momentos como este.

“En la medida en que usted pueda ayudarnos a no tirar basura, porque estamos viendo mucha basura acumulada en las alcantarillas, en el sistema pluvial... eso (no tirar basura) ayuda a que no se nos inunden las carreteras tan rápido”, puntualizó.