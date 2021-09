El gobernador Pedro Pierluisi confirmó este martes que, en una reunión en La Fortaleza, la cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres, le solicitó que eliminara las restricciones del indulto que había recibido su novio, Edwin Domínguez, por violar una orden de protección a favor de una menor.

El ejecutivo indicó que, a raíz del encuentro, personal de su oficina está evaluando las restricciones a la libertad impuestas con el indulto, las cuales entendió como “onerosas” e incluyen el arresto domiciliario de Domínguez por dos años.

“La exgobernadora Wanda Vázquez usó el poder de indulto para cambiar los términos y condiciones de la sentencia (de cinco años de cárcel). Ella (la cabildera por la estadidad) sí trajo en una ocasión a mi atención especial la queja de que las condiciones impuestas a su pareja son irrazonables. Yo la recibí, la escuché y el personal de la Fortaleza ha tenido otras conversaciones con la delegada y en su momento van a asesorarme sobre si cambio o no las condiciones de su pareja. Las restricciones tengo que decir que son bien onerosas. En su momento tomaré la decisión como tomaría con cualquier otra persona. Tengo personal que me asiste y al JLBP que me asiste para tomar las decisiones”, dijo Pierluisi Urrutia durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

Domínguez violó una orden de protección por publicar unas fotos de la hija de su expareja, Alexandra Lúgaro.

El gobernador, sin embargo, se distanció de las expresiones que hiciera Torres en una entrevista radial, desacreditando la capacidad que tienen los delegados que abogan por la anexión de Puerto Rico de mover la causa en el Congreso de Estados Unidos, y llamando “corruptos” a líderes del PNP.

En la entrevista radial, Torres dijo: “El que pensó que la delegación iba a traer mágicamente la estadidad, y hablo para aquellos que creen en la estadidad, porque respeto a aquellos que no creen, eso es falso. Eso también es un espejismo que creó el estado para seguir avanzando la agenda del partido PNP (Partido Nuevo Progresista), al cual yo pertenezco y donde hay mucha gente que piensa como yo. No estoy sola en esto para decir, mira, estamos luchando por la estadidad y se perpetúan en el poder de manera, a mi juicio, corrupta”.

Pierluisi Urrutia dijo que no se sintió aludido por las expresiones de la delegada. Afirmó, en cambio, que espera que sus expresiones hayan sido tergiversadas y que ese no sea el sentir de la funcionaria.

Recordó que ella, como persona electa para abogar por la anexión, tomó juramento.

“Cada cual responde por sus propios actos. Estos delegados son funcionarios electos. Cada cual tiene que responder por sus actos. Ellos deben rendir informe con el gobernador cada 90 días detallando lo que han hecho”, dijo el gobernador cuando se le preguntó su parecer sobre el desempeño de Torres ante el Congreso.

“Aquí no hay excepciones, todos los que tenemos puestos electivos estamos ante el escrutinio”, añadió.

El gobernador indicó que todavía no ha recibido los informes de los delegados. Señaló, no obstante, que próximamente se debe cumplir el primer término para entregar el documento.