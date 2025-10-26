Opinión
26 de octubre de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gongo captura una pitón reticulada de 18 pies en Barceloneta

El joven destacó que es la serpiente más grande que ha visto con vida

26 de octubre de 2025 - 1:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Cazamos” a Gongo: lo que no sabías de su vida

"Cazamos" a Gongo: lo que no sabías de su vida

José Luis Morales Berríos apenas tenía 12 años cuando ayudó a capturar su primera boa puertorriqueña en la escuela donde cursaba el quinto grado.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

José Morales Berríos, mejor conocido como “Gongo Fishing”, reportó haber capturado una serpiente pitón reticulada de 18 pies en Barceloneta.

RELACIONADAS

Morales Berríos aseguró que es la serpiente más larga que ha visto con vida en Puerto Rico, donde ha cobrado popularidad con la captura de distintos tipos de animales exóticos.

“Esta es la más grande”, sostuvo Morales Berríos a El Nuevo Día, en referencia a una serpiente ocupada Bayamón. “La de 17 pies, hace un mes, era la más grande, pero esta de 18 pies es la más grande”.

“Esta culebra estaba en la jaula de unos pollos. Se metió a comérselos, los mató y ahí la encontraron, comiéndose los pollos”, agregó.

Más temprano, había compartido su asombro a través de vídeos publicados en las redes sociales.

“Literal, esta es la más grande de ‘Pe Erre’”, sostuvo Morales Berríos. “No me lo creo todavía”, agregó en momentos en que extendía el reptil a orillas de una calle, frente a residencias de una urbanización, donde un residente decía que “si apareció esta, tiene que aparecer otra más”.

En otro vídeo, “Gongo Fishing” explicó que “se ve un poco diferente, porque es la genética ‘Tiger’”.

“Me imagino que (es por) gente que la tenía, las cruzaba y se daban estos cruces”, dijo Morales Berríos. “18 pies, hasta ahora la más grande”, abundó, a la vez que acercaba la boca del animal a la cámara mientras hacía un sonido como de escape de aire. “Está molesta”.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
