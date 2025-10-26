Gongo captura una pitón reticulada de 18 pies en Barceloneta

José Luis Morales Berríos apenas tenía 12 años cuando ayudó a capturar su primera boa puertorriqueña en la escuela donde cursaba el quinto grado.

José Morales Berríos, mejor conocido como “Gongo Fishing”, reportó haber capturado una serpiente pitón reticulada de 18 pies en Barceloneta.

Morales Berríos aseguró que es la serpiente más larga que ha visto con vida en Puerto Rico, donde ha cobrado popularidad con la captura de distintos tipos de animales exóticos.

“Esta es la más grande”, sostuvo Morales Berríos a El Nuevo Día, en referencia a una serpiente ocupada Bayamón. “La de 17 pies, hace un mes, era la más grande, pero esta de 18 pies es la más grande”.

“Esta culebra estaba en la jaula de unos pollos. Se metió a comérselos, los mató y ahí la encontraron, comiéndose los pollos”, agregó.

Más temprano, había compartido su asombro a través de vídeos publicados en las redes sociales.

“Literal, esta es la más grande de ‘Pe Erre’”, sostuvo Morales Berríos. “No me lo creo todavía”, agregó en momentos en que extendía el reptil a orillas de una calle, frente a residencias de una urbanización, donde un residente decía que “si apareció esta, tiene que aparecer otra más”.

En otro vídeo, “Gongo Fishing” explicó que “se ve un poco diferente, porque es la genética ‘Tiger’”.