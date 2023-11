Como es su costumbre, Alberto Martínez, de 86 años, pasa los fines de semana en su apartamento del condominio Las Gaviotas, en Isla Verde, y se marcha los lunes, pero esta vez, nadie lo vio salir de su residencia en dos días y, el martes, no respondió a las llamadas telefónicas ni a los gritos de su vecino.

“Don Alberto viene todos los sábados y se va todos los lunes. Antes de irse, él siempre pasa por aquí y me saluda, pero el lunes no lo vi. Pensé que se había quedado por Caguas, porque él es sacerdote, pero su hermana llamó y no lo consiguió”, contó Joan Rosa, administradora de Las Gaviotas.

Su hermana, quien reside en España, llamó y llamó el martes, pero no lo consiguió. Preocupada, la administradora se dirigió, temprano en la mañana, al estacionamiento y vio que el vehículo de Alberto estaba estacionado en su lugar, por lo que entendía que se encontraba en el edificio.

“Subí al apartamento. La puerta estaba abierta pillada con una gomita, pero el portón estaba cerrado. Comencé a gritar: ‘¡Alberto, Alberto!’. No escuchaba ruidos. No escuchaba nada”, narró.

Al mismo tiempo, el presidente de la Junta de Residentes de Las Gaviotas, Gerardo Vila, había recibido múltiples llamadas de la hermana de Alberto.

“Él viene normalmente los fines de semana para despejarse. Era martes, y ya ni el domingo ni el lunes lo había escuchado. Me comencé a preocupar y lo llamé, pero no respondió. Me escribió también su hermana porque no contestaba”, dijo Vila, quien reveló que tiene excelente comunicación con su vecino, quien vive al frente suyo.

Mientras Vila conducía rápidamente para llegar al condominio a verificar qué era lo que estaba pasando con Alberto, Rosa había contactado, a eso de las 9:00 a.m., a un cerrajero para poder abrir el portón del apartamento.

“Ya nosotros asumíamos que estaba adentro, pero pensábamos lo peor. Decidimos paralizar la apertura hasta que la policía llegara. (...)Tenía autorización de la hermana para abrir la casa, así que procedimos a abrirla”, rememoró.

Puerta del apartamento del adulto mayor, en el condominio Las Gaviotas. (Adriana Díaz Tirado)

La administradora indicó que hubo resistencia de los policías para abrir el portón, pero ella les recordó que podría ser “su abuelito”, por lo que no insistieron en paralizar la apertura porque se trataba de una emergencia.

Al lograr abrir la cerradura, entraron rápidamente en búsqueda de Alberto. Fueron a su cuarto directamente. Se había caído de la cama y estaba con los ojos cerrados.

“Cuando nos acercamos y decimos ‘Alberto’, abrió los ojos. Me di cuenta de que estaba vivo. Sabrá Dios cuántos días llevaba así. Gracias a Dios, abrimos la puerta”, puntualizó emocionado.

Entretanto, Rosa contó que rápidamente se lo llevaron al hospital, pero recuerda cuán fuerte fue encontrarlo allí, casi inconsciente y sin saber cuánto tiempo había pasado desde su caída o cuánto tiempo había pasado sin comer.

“Cuando escuchó mi voz, trató de enfocar la vista. Le dije: ‘Estoy aquí don Alberto. Estoy aquí’. Ahora, se encuentra en el hospital en estado delicado”, mencionó Rosa.

Alberto, quien es sacerdote retirado, es “muy querido”, coincidieron sus vecinos. Lleva en el condominio más de 12 años. Su vecino y amigo Lorenzo Paz, de 84 años, mencionó que compartieron hasta las 6:00 p.m. el domingo.

“Fuimos a la iglesia juntos. El domingo estaba en mi casa. Caminó por la playa. (...) Quizás se cayó el domingo por la noche o el lunes. No hablé con él más hasta ayer que fui al hospital a verlo. No puede hablar”, explicó Paz, quien le llevó una frisa para que no sufriera con el frío del centro hospitalario.

Abundó, agradecido, que Rosa “hizo lo que tenía que hacer”. Opinó que “no todo el mundo hace esas cosas. Cumplió con su deber y un poquito más. Ella trata de ayudar a todo el mundo”.

“Le salvó la vida porque si se queda un día más quizás se muere”, advirtió Paz.

Del mismo modo, el director de la Junta comentó que Alberto es “tan chévere” que siempre deja notas con su lema: “Que viva la alegría”. Vila destacó que “él siempre está bien contento y se hace sentir. Hay una buena comunidad. Siempre hemos estado pendiente a las personas mayores”.

Asimismo, recalcó el cuidado que hay que tener con los adultos mayores, muchos de ellos que viven en soledad. “Él (Alberto) vive solo, y gracias a que tiene amistades aquí, la administración y sus vecinos tiene esa compañía y a dónde venir a pedir ayuda”, expuso.

“Hay que hacer bien. Hay que ser empático. Tenemos que hacer la diferencia. Estamos aquí pendientes, porque hay varios que hay que cuidar”, recalcó, además, Rosa, quien, a pesar de llevar un poco más de un año en el condominio, considera a los residentes como su familia extendida.