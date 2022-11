La hermana mayor de Lorenzo Ahmed González Cacho, el niño de 8 años que fue asesinado en la residencia de su madre, Ana Cacho González, el 9 de marzo de 2010, indicó que, en estos momentos, no tiene interés en reconectar con su madre, y que tomó la decisión de no hablar sobre lo que presenció la noche de los hechos porque prefiere hacerlo ante las autoridades.

La joven de 24 años apenas tenía 13 años cuando su hermano fue asesinado mientras ella, su hermana menor y Ana Cacho González se encontraban en una residencia en la urbanización Dorado del Mar. Recientemente, accedió a una entrevista, junto con su padre, Ahmed Alí González, con la reportera Katiria Soto de Noticentro, en la que recordó la forma de ser de Lorenzo, la situación en el entorno familiar durante la separación de sus padres y su decisión de no intentar revivir su relación con su madre.

La entrevista se dio en el marco del que hubiese sido el cumpleaños número 21 de Lorenzo González Cacho, quien nació el 29 de noviembre de 2001, y a 12 años desde la fatídica noche en la que fue asesinado. Desde la noche de los hechos, el Departamento de Justicia no ha logrado enjuiciar a el o a las personas responsables por el crimen.

“En relación con esa noche, creo que se ha expuesto mucho en todos los medios detalles de todo lo que ha ocurrido. Yo, personalmente, he tomado una decisión de, en relación a esa noche, aunque sea ese mismo día, tratar de dejar mi testimonio para canales de justicia. Creo que continuaré en esa decisión”, argumentó la joven cuyo nombre no fue revelado y cuyo rostro fue cubierto para proteger su identidad.

Al ser abordada en cuanto a si piensa que el testimonio que brindó durante las vistas en contra de Luis Gustavo Rivera Seijo, la única persona imputada, sin éxito, por el asesinato de su hermano, fue suficiente para “hacer justicia”, la joven contestó que “hubo mucha presión pública dirigida particularmente a mi hermana y a mí relacionado a qué tipo de conocimiento teníamos sobre esa noche. Eso afectó muchísimo, y puedo hablar de mi experiencia, mi proceso de asimilar toda esta situación”.

En cuanto a la relación con Ana Cacho González, la joven dijo que, de momento, no está interesada en retomar la misma.

“El pensar en mi mamá, el ver una imagen de ella, el escuchar el nombre y todo, trae muchas emociones para mí que son difíciles y trato de protegerme en ese sentido. A raíz de la muerte de mi hermano, hubo muchos hallazgos, descubrimientos de ciertas cosas preocupantes. Entiendo que (por) eso me separaron, obviamente, de ella y de mi familia”, indicó la joven.

“Profundizaba más el dolor que estaba sintiendo por el cambio tan drástico que tuve en mi vida, porque lo que implica remover unos niños de la casa es estar en un hogar donde no conoces a nadie, estar completamente separado de su familia, de amigos, de todo tipo de normalidad”, enfatizó la mujer.

Durante la primera parte de la entrevista transmitida ayer, lunes, la joven también habló sobre la asistencia que recibió de trabajadores sociales y psicólogos para sobrellevar la tragedia.

“Proteger la salud mental es un proceso bien tenso, bien de presión, en un momento de crisis que todo el mundo tiene en la vida, tener ese apoyo externo, donde (puedes tener) ese espacio de uno que es sagrado con una persona que es objetiva y que puede tener empatía con uno”, contestó la mujer.

Al ser abordada sobre el entorno familiar durante el proceso de separación de sus padres, la joven indicó que “hubo muchas situaciones entre pareja, entre mi papá y mi mamá. Creo que mi mamá se tornó muy vulnerable, emocionalmente, y siendo que en ese periodo de dos años (antes del asesinato), progresivamente la veía más distanciada y diferente a la persona que era antes”.

“Su temperamento (el de Lorenzo) era bien... sabía manejar muchísimas situaciones. Incluso, en esos dos últimos años de su vida, los hermanos tuvimos que manejar muchas situaciones y nos ayudamos mutuamente. Él siempre, también, me apoyaba a mí, apoyaba a su hermana menor”, enfatizó la mujer.

La mujer describió a su hermano como un niño “que siempre era bien positivo, bien cariñoso, siempre quería dar abrazos y fue una persona bien especial. Eso ha resaltado, incluso, en las personas que no lo conocieron. Por eso entiendo que este caso ha resonado mucho, porque, incluso, con solo ver una foto de él, las personas como que se acogieron a la imagen de él... tiene una presencia un espíritu que no se puede describir mucho, pero fue una persona muy especial y hubiese querido que estuviera aquí, con nosotros”.

Por su parte, Ahmed Alí González recordó que comenzó a visitar parques de fútbol para sentir cercanía con su hijo quien, indicó, era un amante de dicho deporte.

“Como no tenía, en ese momento, acceso a mis hijas, pues mi terapia era ir a los parques, a las prácticas, (y) aunque él no estuviera allí, él estaba allí, para mí”, subrayó el padre de Lorenzo.

De paso, Ahmed Alí González, declinó, como ha hecho en entrevistas previas, hablar sobre Ana Cacho González o describirla como madre.

“Mira, desde un principio, en todas y cada una de las entrevistas, he tratado de evitar hablar sobre la madre de mis hijos. Pasé por una batería de psicólogos, me tuve que someter a un sinnúmero de pruebas y por el respeto que le tengo a mis hijas, pues he evitado (hablar de Ana Cacho González) completamente por eso mismo. Los recuerdos que hubieron los vivimos nosotros”, contestó el padre.

De igual manera, la joven evitó mencionar el nombre de Ana Cacho González durante la entrevista.

El asesinato de Lorenzo González Cacho

Por razones que ni el Negociado de la Policía ni el Departamento de Justicia han logrado esclarecer a 12 años del incidente, Ana Cacho González llevó a su hijo Lorenzo al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) en Dorado para recibir asistencia médica. Médicos resaltaron que el niño, que al momento de ocurrir el crimen tenía ocho años, estaba ensangrentado.

Ana Cacho González, en principio, dijo a los médicos que su hija menor la despertó porque la niña se despertó mojada con sangre, por lo que la mujer dijo que el niño se había caído de la cama.

Sin embargo, la autopsia del cuerpo de Lorenzo reveló que sufrió una fractura craneal al recibir un golpe con un objeto pesado. El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) también encontró heridas en la nariz y en un pómulo provocadas por un arma blanca, por lo que su muerte fue clasificada como un homicidio.

Ana Cacho González y su madre, Amneris González, contrataron al detective privado Milton Rodríguez Rivera para que investigara el suceso, quien luego procedió a escribir un libro sobre el suceso. Ana Cacho González intentó detener la publicación del texto, pero sus intentos fueron infructuosos.

El 10 de marzo de 2011, un año después del asesinato del menor, el Tribunal de Familia y Menores de Bayamón le retiró a Ana Cacho González la custodia permanente de sus hijas.

Para el 2012, la Policía y el Departamento de Justicia llevaron a cabo una nueva ronda de entrevistas, en las que incluyeron a la madre y padre de Lorenzo, pero el proceso no llevó a la radicación de cargos. Mientras, en enero de 2014, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Policía reconstruyeron la escena del crimen en la residencia de la familia en Dorado del Mar; durante dicho proceso estuvo presente Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como “El Manco” porque perdió el antebrazo de su brazo izquierdo.

No fue hasta el 7 de marzo de 2016, a casi seis años de haber ocurrido el asesinato, que Justicia finalmente radicó cargos contra una persona, Rivera Seijo, por la muerte de Lorenzo González Cacho. Sin embargo, el juez Carlos Salgado Schwarz no encontró causa para juicio y, en una vista en alzada, la jueza Vilmary Soler Suárez, tampoco entró causa para juicio contra el hombre quien tenía un historial de padecimientos mentales.

Al día de hoy, el Departamento de Justicia no ha radicado cargos contra otra persona por el asesinato de Lorenzo González Cacho.