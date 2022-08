El Departamento de la Familia recibió dos querellas más en contra del hogar para ancianos Las Águilas, en Ponce, al que la dirección de dicha agencia permite operar, pese a que empleadas de diversas unidades concluyeron –en una investigación– que debía cerrar el pasado 18 de junio por haber incurrido en negligencia o maltrato relacionado con ocho muertes, entre otras situaciones.

La información sobre las nuevas querellas surgió en una audiencia celebrada, en la semana recién concluida, por la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado, a la que asistieron funcionarias de diversas oficinas de Familia que reafirmaron que nunca antes esa agencia ha permitido que un hogar sin licencia, que catalogaron como clandestino, continúe operando.

Afirmaron que nunca antes, en circunstancias similares, se le ha otorgado un plan de mejoramiento mientras se celebra el proceso de apelación en Familia. Y el funcionario que firmó la carta para dar paso a ese Plan de Supervisión Protectora, el director regional interino, Gabriel Infante, reveló que la misiva le llegó redactada para que le pusiera su firma, que se la envió la subsecretaria Terilyn Sastre Fuente, y que él no conoce los procedimientos y reglamentos de Familia porque llegó allí desde la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

Cuando se habló sobre los relevos que Familia les hizo firmar a los familiares de los ancianos para no responsabilizar a la agencia si ocurriera algo mientras el hogar sigue abierto, el senador José Vargas Vidot dijo que eso “es casi una declaración de que esto no sirve, si ustedes se quedan ahí es a lo que sea. El plan de monitoreo se convierte en un aguaje y da la impresión que el Departamento está validando un lugar que debe estar cerrado y que está abierto”.

El senador agregó que esa “acción responde más a proteger la institución que a las personas que residen allí, porque después de todo el tiempo que se les dio y que la persona que dirige les dice que no ha hecho ninguna gestión para atender el reclamo documentado, el Departamento envía allí un personal todos los días y eso es una representación de que todo está bien. Por eso es que pregunto: ¿quiénes son los dueños (del hogar), a quién se está protegiendo, qué hay detrás de todo esto?”.

En la audiencia pública trascendió que la primera querella contra el Hogar Las Águilas se recibió en agosto de 2021 y la supervisora de la Unidad de Maltrato Institucional de Adultos (UMIA) de la Región de Ponce, María Torres, declaró que, por lo grave, catalogó el referido como un asunto de emergencia que debía tratarse de cinco a siete días. No obstante, no fue hasta el 13 de septiembre de ese año que lograron entrevistar a la persona que presentó la querella. Luego, el 25 de octubre del 2021, fueron a discutir el asunto con los directores del hogar.

En medio de la investigación, el 10 de diciembre, al Hogar Las Águilas se le venció la licencia y, aunque desde antes se le advirtió que buscaran los documentos para la renovación, no fue hasta el 11 de marzo que la institución los entregó, afirmó Vilma Rodríguez, supervisora interina de Licenciamiento de la Región de Ponce.

Mientras las funcionarias de Familia hacían la investigación, continuaron llegando querellas relacionadas con muertes de ancianos en el hogar y la pesquisa culminó el 1 de abril de este año, explicó Ivonne Alicea Rodríguez, trabajadora social de la UMIA. Finalmente, esa unidad de Familia recomendó el cierre del Hogar Las Águilas, la Oficina de Licenciamiento acogió la recomendación y se le dio un mes a la instalación para cerrar (hasta el 18 de junio de este año), como medida de protección a la vida y seguridad de los residentes. Pero no cerraron. Durante ese período, se recibieron ocho querellas, y la semana pasada se recibieron dos más.

Proceso irregular

Sin embargo, en un proceso que se ha catalogado como irregular por la mayoría de las funcionarias entrevistadas por la comisión que dirige la senadora Rosamar Trujillo, Familia acordó mantener el hogar abierto mientras transcurre el proceso apelativo y establecer un plan de monitoreo mediante el cual un empleado de la agencia visita diariamente el lugar.

El acuerdo fue divulgado inicialmente a El Nuevo Día por uno de los abogados del hogar, Osvaldo Carlo Linares, y en la audiencia del Senado, la directora de la División Legal de Familia, Carolina Guzmán Tejada, aludió a un manual para indicar que ese debe ser el procedimiento. Ante ese planteamiento, Vargas Vidot le pidió que buscara la página 71 del documento, donde se indica que “en caso de maltrato, el cierre es inmediato”.

Mientras, la senadora Trujillo le preguntó a Rodríguez, la supervisora interina de Licenciamiento de la Región de Ponce, si “ha cambiado algo en el hogar desde que se dio la orden de cierre que justifique que siga abierto”. Rodríguez dijo que “todo sigue igual”, “no ha habido ningún cambio” y que los oficiales que visitan el lugar “me han traído la preocupación” de que no cuenta con “la cantidad de cuidadores necesaria para la población” que tiene. De 40, ha bajado a 27 residentes.

La senadora Ana Irma Rivera Lassén destacó que esa fue una de las mayores preocupaciones reflejadas en el informe de la investigación original.

Interdicto

Uno de los temas que los senadores indagaron con mayor insistencia fue el tiempo que tardó Familia en pedirle al Departamento de Justicia que fuera a los tribunales con una solicitud de interdicto, como se supone que ocurra cuando un hogar de cuidado prolongado desobedece una orden de cierre.

A preguntas de la senadora Trujillo, la abogada Guzmán dijo que “el injunction toma su tiempo, es un proceso expedito, pero no tan expedito”.

Explicó que el 24 de junio pasado recibió un correo electrónico, en el que se le refirió un informe mediante el cual se solicitaba que comenzara a tramitar un interdicto con Justicia para lograr el cierre del hogar en controversia. La comunicación le fue referida por la “señora Correa”, una especialista del área de Licenciamiento, a quien dijo no conocer. Sostuvo que, como el documento no estaba firmado por la directora de esa oficina de Licenciamiento, que para ese momento había renunciado, no se podía procesar. “Al no venir de donde se supone, no lo podíamos atender porque no íbamos a tener las garantías”, sostuvo la abogada.

A preguntas de Trujillo, Guzmán reconoció que la oficina de Licenciamiento está en el mismo edificio que la suya.

Posteriormente, la abogada indicó que la nueva directora de Licenciamiento ordenó que se tramitara el interdicto el 15 de julio y que se le solicitó a Justicia el 27 de julio, fecha que la senadora Trujillo le pidió que confirmara porque fue un día feriado, a lo que la abogada no pudo responder. Finalmente, la acción se radicó el pasado 4 de agosto al tribunal.

Antes que Justicia presentara esa acción legal, los abogados del Hogar Las Águilas presentaron un interdicto al tribunal. El abogado Carlo explicó a El Nuevo Día que su petición al tribunal es que “el acuerdo al que se llegó con el Departamento de la Familia se mantenga, que se mantenga en vigor el Plan Protectivo mientras sigue el proceso apelativo”. Indicó que se tomó ese paso porque sabían que Familia podría presentar un interdicto para lograr el cierre del Hogar y el recurso que él presentó evitaría esa acción.

Lo que ocurrió fue que, cuando Justicia acudió al tribunal en representación de Familia, el juez asignado consolidó ambas acciones. Se citó una vista para el mismo día que se celebró la audiencia senatorial, por lo cual se pospuso para el 14 de septiembre. Carlo dijo que el asunto se pudo haber resuelto ese día, pero que las funcionarias de Familia prefirieron ir al Senado.

En la audiencia senatorial, la abogada Guzmán dijo que estuvo en una reunión con Carlo, pero rechazó que hubiese llegado a un acuerdo. “El que diga que se llegó a un acuerdo le falta a la verdad”, aseveró con vehemencia. Mientras, la secretaria de Familia, Carmen Ana González, negó que se hubiese reunido con el abogado.

El senador Vargas Vidot les dijo a las funcionarias que “a mí, me parece que no había la intención de presentar el interdicto y sí la intención de presentar el plan de monitoría. El licenciado Osvaldo Carlo dijo que había llegado a un acuerdo con el Departamento. Me pregunto con quién y que cubrió eso que hasta el señor Gabriel Infante le tuvo que enviar cartas internas del Departamento al abogado. Me pregunto si ustedes estaban conscientes de la severidad de los referidos”.

Por su parte, la senadora Rivera Lassén manifestó que todo lo ocurrido pone en duda que haya habido un acuerdo con el hogar. “Se crea la duda cuando todavía el hogar, que no tiene licencia desde el 10 de diciembre de 2021, sigue allí. Cuando se tardó tanto el injunction, que dio tiempo a que el hogar presentara uno. Desde el 24 de junio, (funcionarios de Familia) solicitaron el injunction y no es hasta el 4 de agosto que se radica y, ¡claro que se van a consolidar!, porque el Departamento llegó después. Por eso es que entra la duda, porque por los actos del Departamento parecería que llegó a un acuerdo o que arrastró los pies. Ustedes arrastraron los pies y dejaron que (el hogar) estuviera operando con unos hallazgos de negligencia y maltrato. Eso es lo que pasó”, acotó.