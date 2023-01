La descripción que el nuevo director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, realizó de la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante su primera reunión pública, a juicio de varios entrevistados, no dista de la forma en que se solía expresar su predecesora, Natalie Jaresko, quien lideró el programa de recortes que dejó a la institución con cerca de la mitad de las asignaciones presupuestarias en un período de cinco años.

“Jaresko le llamaba a la UPR la joya de la corona, pero, a pesar de ello, apoyó y movió un plan fiscal que incluía recortes de casi la mitad de los fondos. (…) Cuando se hizo el primer plan fiscal (en 2017), decían que había que recortarle a la UPR porque no había dinero y había que ajustar los presupuestos. Ahora, estamos viviendo otra realidad, el gobierno admite que está rompiendo récords en los recaudos, los empleados públicos también cobran una bonificación, pero a la UPR le sigue aplicando una austeridad que es ideológica”, planteó el economista José Caraballo Cueto.

El presidente de la Asociación de Economistas, Iyari Ríos, sostuvo que el ejercicio presupuestario es el reflejo de las prioridades de un gobierno y, en el caso de Puerto Rico, de la JSF, que controla ese proceso. El impacto de los recortes, puntualizó el profesor del Instituto de Relaciones del Trabajo en la UPR Río Piedras, se manifiesta de diversas maneras, incluyendo la reducción de la oferta académica. En la semana recién concluida, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) denunció que, el pasado semestre, el recinto riopedrense había cerrado unas 600 secciones, incluyendo cursos graduados.

PUBLICIDAD

En la reunión pública del viernes, Mujica esbozó que tanto la UPR como el sistema educativo primario cumplen un papel “crítico” para el desarrollo económico a largo plazo del país. Al cuestionársele si se revertirían los recortes implementados a la UPR, mencionó que su único compromiso en este momento es revisar el plan fiscal e impulsar las reformas estructurales que no se han ejecutado.

Si no se implementan las reformas, “simplemente estamos asignando dinero y tendremos las mismas decisiones y resultados. Cuando miramos la educación, hay que enfocarse en los resultados, tanto para K-12 como para la Universidad. Ahora mismo, (los resultados) son cuestionables en comparación con otras áreas. No sé cuál sea la razón, pero no siempre es (falta de) recursos. Mi compromiso es revisar esos planes”, dijo Mujica el viernes en la rueda de prensa tras la reunión de la JSF.

El martes, el gobierno había sometido a la JSF el borrador del plan fiscal revisado, en el que no propuso asignaciones adicionales para la UPR. En el documento, se prevé que la UPR continúe recibiendo $500 millones anuales del gobierno central hasta el año fiscal 2027, tras lo cual las partidas se ajustarían a base de la inflación. Hasta 2017, cuando la JSF asumió el control del presupuesto, la UPR recibía asignaciones en exceso de $900 millones anuales, a base de la fórmula que le destinaba el 9.6% de los recaudos públicos.

“Ciertamente, la UPR es una prioridad del gobernador (Pedro Pierluisi). Nos aseguramos de tener un mínimo de financiamiento y, en la medida que podamos dar mayores recursos también lo estamos dando”, dijo, por su parte, el jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, luego de participar el viernes en la reunión de la JSF.

PUBLICIDAD

El presidente de la APPU, Ángel Rodríguez Rivera, subrayó que, bajo la antigua fórmula del 9.6%, la UPR estaría recibiendo sobre $1,100 millones anuales, en momentos en que el Departamento de Hacienda informa de cifras récord de recaudos. Sin embargo, ante los recortes, la UPR se ha visto en la posición de incrementar los costos de matrícula, congelar plazas docentes y reclutar profesores por contrato en busca de balancear sus finanzas.

“Es posible que podamos plantear que la Universidad necesita menos dinero. Lo que sí es fundamental es que tiene que ser por fórmula, porque así la Universidad puede gestar sus planes de desarrollo, teniendo en consideración que el elemento presupuestario va a ser constante”, acotó el profesor de la UPR Cayey.

Ríos recordó que, en 2021, luego de un proceso en el que participó la comunidad universitaria, se presentó legislación para adoptar una reforma en su modelo de gobernanza que, sin embargo, no avanzó en el Senado. “Si se quiere transformar la Universidad, y entiendo que es necesario, ya hay una propuesta de la comunidad universitaria que está puesta sobre la mesa y se puede retomar”, dijo el economista.

“La APPU siempre ha planteado que cualquier posibilidad sobre la mesa, pero requiere la discusión de la comunidad universitaria, y entenderlo desde la mirada académica y no desde afuera, como el elemento ideológico que ha hecho la junta de control fiscal. A mí, me gustaría que, sin tener que pedir permisos especiales o procesos burocráticos, mis estudiantes fueran al recinto de Humacao y tomaran cursos que se complementan con los de Cayey”, comentó Rodríguez Rivera.

PUBLICIDAD

Caraballo Cueto indicó que, pese a las reservas de la JSF sobre la proporción del presupuesto de la UPR que proviene del gobierno central, un análisis del Urban Institute concluyó que, en Estados Unidos, los estados asignan, en promedio, el 8.5% de sus recursos a las universidades públicas, cifra cercana a la antigua fórmula.

“Estaría más que de acuerdo con que las asignaciones fueran atadas a medidas de productividad y métricas de rendición de cuentas, pero no podemos pretender una universidad de clase mundial con pocos recursos. La gerencia universitaria ha recurrido a congelar plazas, y ahora es muy difícil reclutar talento internacional”, dijo Caraballo Cueto.