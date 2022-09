El puente Las Marinas que descansa sobre el Río Grande de Loíza es emblemático en el corazón de San Lorenzo. Desde su construcción en 1922, aguantó los embates de múltiples huracanes y tormentas tropicales, pero la cantidad de lluvia que trajo Fiona fue demasiada para la estructura que perdió una sección.

Los residentes que bordean el río, que nace en Montaña Santa y termina en Loíza, todavía están incrédulos al relatar el nivel que alcanzó el cuerpo de agua y con la furia que se abrió camino.”Como a eso de las 12 del mediodía del domingo comenzó a subir el nivel poco a poco hasta que cubrió el puente y en mi casa entraron como tres pies de agua. No se veía el puente, ni nos percatamos del momento en que se fue”, compartió Rául Castro, quien reside en La Marina.

Se estima que el nivel del río aumentó aproximadamente 30 pies en algunos sectores debido a las 25 pulgadas de lluvia que recibió la zona durante las pasadas 24 horas.

”Desde el huracán Hortensia no se veía así de alto”, afirmó Castro.

El alcalde, Jaime Alveiro, sostuvo que los derrumbes en algunas partes altas de San Lorenzo han sido “un dolor de cabeza”.

”En términos de agua, esto (Fiona) sobrepasó el huracán María (2017). El récord era Hortensia y creo que sobrepasamos. El puente La Marina, que es incónico, ha aguantado todo y se fue. Los derrumbes y los desprendimientos de carreteras, que a veces son más peligros; los daños en los barrios Espino, Jaguar, Florida, Quebrada Arena y Cerro Gordo han sido sustanciales. Ninguno de los ríos cruzan San Lorenzo, todos nacen en San Lorenzo y tuvo que caer una cantidad de lluvia tan monumental para que se salieran”, indicó Alveiro.

El alcalde mencionó que personal de Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres removieron a una familia para trasladarse a un refugio.

”Fuimos días antes del evento para hablar con las personas y prácticamente rogarles para que se fueran a un refugio. No aceptaron. (El domingo) tuvimos que hacer una movilización de mucho equipo en Espino para abrir camino para ir a buscarlos y sacarlos para llevarlos a un refugio”, relató.

Alveiro sostuvo que el 100% de San Lorenzo está sin el servicio eléctrico y cerca del 20% tiene agua potable, dado a que han podido mantener las bombas funcionando con generadores eléctricos. Sin embargo, resaltó que el costo para la compra de diesel es elevado y requerirá alguna asistencia del gobierno estatal.

”Estamos corriendo las 13 estaciones de bombeos con generadores. Cada seis horas estamos alimentando las máquinas de diesel y estamos hablando que cada día son cerca de $2,000 en las plantas de agua solamente. Hay agua donde el generador sigue prendido, porque algunos se apagaron anoche. Tenemos una reserva de 8,000 galones de diesel y se está consumiendo a las millas. Me he comunicado con personal, pero todo cae en Servicios Generales. Me comuniqué con la Autoridad de Acueductos que tiene un contratista y nos podía rellenar esporádicamente, pero son 78 municipios”, concluyó.