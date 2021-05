Ante la histórica propuesta del presidente Joe Biden para dar paridad a Puerto Rico en Medicaid, resulta indispensable concretar una estrategia dirigida y coordinada para garantizar que no se pierda un solo voto de los congresistas demócratas en el Congreso de los Estados Unidos.

Así lo sostuvo Dennis Rivera, quien presidió la Coalición para Atender la Crisis del Sistema de Salud de Puerto Rico, al enfatizar en la importancia de la unión de diversos sectores para reforzar en las próximas semanas y meses el mensaje a favor de la isla en las oficinas de la Cámara de Representantes y el Senado federal.

“Tenemos que movernos para asegurar que tengamos éxito en la aprobación de esta ley. Si todos los demócratas (en el Congreso) están unidos y no perdemos ningún voto de ellos, esto se puede aprobar”, afirmó Rivera en entrevista este domingo con El Nuevo Día.

“En ese sentido, estamos en una encrucijada en la que, perdemos grandemente, o tenemos la posibilidad de tener una victoria dramática con un impacto grande”, añadió al describir el escenario en el que se encuentra Puerto Rico tras el paso de Biden.

En el esfuerzo coordinado, recalcó Rivera, deben participar –además del gobierno- los hospitales, aseguradoras, universidades, las uniones, el sector religioso, la banca, las farmacéuticas, entre otros grupos. También abogó porque haya una coordinación con la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, para que se sumen en el mensaje que se llevará al Congreso. “Me parece que este es un momento de unidad nacional y de trabajar todos juntos”, apuntó. En el 2015, la Coalición que presidió Rivera lideró la histórica marcha “Unidos por la Salud”, que buscaba dar visibilidad al problema de desigualdad en fondos para la salud en la isla.

En concreto, Biden propuso el viernes formalmente al Congreso dar paridad a Puerto Rico en Medicaid, y encaminar el acceso igual de la Isla en los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y asistencia alimentaria.

En su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, la Casa Blanca incluyó lenguaje a favor de eliminar los topes a que se enfrentan Puerto Rico y los demás territorios, y alinear con los estados el pareo de fondos que tienen que hacer sus gobiernos.

Sin una nueva asignación, el sistema de salud de Puerto Rico caería el 1 de octubre en un precipicio fiscal. El gobernador Pedro Pierluisi ha calculado que levantar el tope de cerca de $400 millones que recibe la Isla por ley permanente y darle a Puerto Rico el trato que reciben los estados, pudiera representar $4,174 millones anuales.

Rivera recordó que permanecer en el tope de $400 millones en un escenario de desigualdad lanzaría a Puerto Rico de vuelta al estado en que se encontraba en el 2009, previo a que se aprobara el Affordable Care Act (ACA, en inglés), mejor conocido como “Obamacare”, que otorgó al gobierno de la isla una asignación única de alrededor de $6.4 mil millones.

Esa asignación permitió el financiamiento del Plan de Salud del Gobierno, aunque con una falsa estabilidad, pues su duración alcanzaría hasta finales de 2019. Desde entonces la Reforma de Salud, que da cubierta médica a 1,230,432 personas, ha sobrevivido con nuevas asignaciones del Congreso, pero en desigualdad de los estados.

Para el expresidente de la Coalición el reto mayor está en el Senado, donde los votos están divididos a la mitad entre demócratas y republicanos.

“Si se mantiene el 50/50, la vicepresidente Kamala Harris sería quien decidiría el voto, y (la paridad en fondos) es la política pública de Biden, ella votaría a favor. Lo que tenemos que mantener es que no se pierda ni un voto”, recalcó.

No obstante, recordó que, entre los miembros demócratas del Senado, hay un ala menos liberal o más conservadora, asientos en los que hay que reforzar el mensaje sobre la necesidad de Puerto Rico.

“Esto es como caminando la cuerda floja”, dijo Rivera, que mencionó, por ejemplo, al senador Joe Manchin por West Virginia. “A mí me parece que tenemos que hacer lo que le llaman en ingles un ‘war room’, un lugar de coordinación de todos los esfuerzos. Si no lo logramos ahora, no sé cuándo lo vamos a lograr”, subrayó.