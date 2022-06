Ante la anulación de Roe vs. Wade por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, abogados constitucionalistas y expertas en derechos reproductivos recalcaron ayer que el estado de derecho actual en Puerto Rico aún reconoce la legalidad del derecho al aborto.

Los profesores de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana Yanira Reyes Gil y Carlos E. Ramos González coincidieron en que, a pesar de las alegaciones de ilegalidad del aborto de algunos grupos, las terminaciones de embarazo siguen siendo legales en la isla ante la interpretación del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el Código Penal en el caso de Pueblo vs. Duarte.

El doctor Pablo Duarte Mendoza había sido acusado de realizar, el 24 de julio de 1973, un aborto a una menor de 16 años durante el primer trimestre del embarazo. Tras la decisión del Tribunal Supremo, sus cargos fueron revocados.

Este viernes, cinco de los seis jueces conservadores del Supremo estadounidense firmaron la opinión de la mayoría a favor de revocar el estatuto federal de 1973 y el caso de Planned Parenthood versus Casey (1992), que han definido los derechos reproductivos de la mujer y que reconocieron el derecho al aborto hasta cerca de la semana 24 o cuando el feto tiene viabilidad fuera del útero.

La opinión fue escrita por el juez Samuel Alito. Se unieron Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett. El juez Thomas también emitió una opinión concurrente, en la que fue más lejos que sus colegas conservadores, al abogar por reconsiderar jurisprudencia que permite el acceso a métodos contraceptivos sin la intervención del gobierno, las relaciones sexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El juez presidente John Roberts consideró que, para mantener la constitucionalidad de la ley de Misisipi (que prohibiría el aborto después de las 15 semanas de embarazo y -como respaldó en su propia opinión-, no era necesario revocar los precedentes. Pero se unió a la sentencia del tribunal. Los tres liberales del tribunal, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, disintieron de la decisión de no reconocer un derecho constitucional al aborto, y expresaron preocupación de que sea solo el comienzo de esfuerzos para quitar derechos de intimidad a los ciudadanos.

“El derecho a la intimidad es un derecho que no está expresamente en la Constitución de Estados Unidos. Esa es la base fundamental de Dobbs vs. Jackson (decisión del Supremo para revocar Roe vs. Wade). En Puerto Rico, eso no pasaría porque el derecho a la intimidad es mucho más amplio y no depende de la constitución federal”, explicó Reyes Gil al analizar la decisión del alto foro judicial.

La jurista indicó que, aún en los últimos cambios al Código Penal, el lenguaje en el artículo 98, en torno al aborto, se han mantenido igual.

“Eso quiere decir que, para que se revoque la decisión, tendría que haber una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico revocándose así mismo. Tendría que haber un caso de algún médico o mujer que sea procesada criminalmente para que llegue a la Corte Suprema o que el Código Penal sea enmendado”, dijo Reyes Gil.

Asimismo, Ramos González explicó que la opinión mayoritaria en Pueblo vs. Duarte tomó una decisión estatutaria sobre la disposición del Código Penal que prohíbe el aborto que no sea realizado por un médico.

“El Tribunal Supremo (de Puerto Rico) interpreta que esa disposición del Código Penal establece que se puede abortar cuando así lo decide la mujer junto a su médico, por razones médicas que incluye salud física y mental. Esto hace que el derecho al aborto (en Puerto Rico) sea más amplio que Roe vs. Wade”, detalló.

“Algunos se quieren oponer al derecho a la intimidad pensando en el derecho al aborto, pero se olvidan que el derecho a la intimidad, que incluye el derecho a criar a los hijos y muchos más, están protegidos textualmente por la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo, que es más amplia”, insistió Ramos González.

Por su parte, la senadora Ana Irma Rivera Lassén recalcó que “Puerto Rico tiene la legalidad para salvar la vida y salud de las mujeres con las interpretaciones anchas que se han hecho en la isla”.

La legisladora radicó el viernes en la tarde -junto a los senadores Rafael Bernabe, José Vargas Vidot, María de Lourdes Santiago, Migdalia González, Rasamar Trujillo, Elizabeth Rosa y Juan Zaragoza- el Proyecto 929 para establecer la “Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes”, garantizar el acceso y aclarar interpretación de este derecho.

El tema sobre la restricción del aborto no ha estado fuera del quehacer legislativo puertorriqueño, ya que, desde que inició el cuatrienio en el 2021, se han radicado sobre 13 proyectos de ley que, de una forma u otra, limitarían el aborto y su accesibilidad en Puerto Rico.

Entre las legislaciones radicadas, está el Proyecto 693, que fue aprobado hace tres días en el Senado- con 16 votos a favor, nueve en contra, una abstención y una ausencia-, y ahora se encuentra bajo el análisis de la Cámara de Representantes. De ser aprobado, pasaría al gobernador Pedro Pierluisi para su evaluación y firma.

