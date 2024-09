Jennifer López, la nueva relación de Miss Universe 2023 y la salida de Samira Jalil de “La isla”: esto fue lo más leído este fin de semana

Deslumbra Jennifer López en su primera alfombra roja tras el anuncio de su divorcio. La actriz lució un diseño de Tamara Ralph. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

1 / 7 | Deslumbra Jennifer López en su primera alfombra roja tras el anuncio de su divorcio. La actriz lució un diseño de Tamara Ralph. (Cole Burston/The Canadian Press via AP) - Cole Burston

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“Es una casa que no tiene comparables en el sector. No hemos podido ni tasarla porque no tiene comparable”, indicó Néstor Más, representante de ventas de Condado Builders, LLC.