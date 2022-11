La comisionada residente en Washington, Jennifer González, insistió este lunes en que el contrato de la empresa LUMA Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, debe ser evaluado “en todas sus dimensiones” por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

“Había hecho esta recomendación hace algunos meses. Debió haber habido, a mi juicio, una evaluación del secretario Justicia sobre la contratación”, afirmó González en declaraciones a periodistas en el castillo San Cristóbal, en Viejo San Juan, tras la culminación de una conferencia de prensa por la visita de la secretaria del Interior de Estados Unidos, Deb Haaland.

Las expresiones de la comisionada surgen luego que el gobernador Pedro Pierluisi, quien estuvo en la conferencia de prensa, reiterara más temprano que LUMA Energy se quedará a cargo del manejo de la transmisión y distribución del servicio eléctrico a partir del 1 de diciembre, cuando vence el contrato suplementario con el gobierno.

“Yo confío que eso no signifique el que se baje la guardia en lo que debe ser la fiscalización de este contrato. Hay unos elementos que, a mi juicio, requieren que la oficina de Alianzas Público-Privadas y el Negociado de Energía, se mantengan en continua fiscalización de este contrato, porque es lo que se merece Puerto Rico, una fiscalización”, reaccionó la comisionada. “Si no hubiera sido por la fiscalización, yo creo que esta compañía no hubiera hecho algunos cambios que se han hecho, pero que a mi juicio no son suficientes todavía”.

El jueves, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, con jurisdicción primaria sobre los territorios estadounidenses, examinará en audiencia pública el proceso de reconstrucción en Puerto Rico tras los huracanes de los últimos cinco años y sobre todo, la modernización de la red eléctrica.

“Estas preguntas van a seguir surgiendo y no va a ser la primera ni va a ser la última vista. Yo creo que hasta que no se resuelva el problema del sistema eléctrico en Puerto Rico, y que tengamos apagones como el que hubo hoy, que dejó más de 150,000 clientes (sin el servicio) sin razón aparente, y si esto continúa así, de qué vale tener un contrato tan oneroso si la gente no va a tener un sistema eléctrico resiliente”, subrayó.

La repuesta del gobernador en torno a LUMA surgió cuando se le cuestionó si ya tenía ante su consideración los proyectos aprobados recientemente que exigen rescindir la alianza pública-privada entre el gobierno y dicha empresa.

“Lo he dicho y lo repito, el primero de diciembre vamos a tener LUMA y yo espero que cada vez más brindando un mejor servicio a nuestro pueblo. LUMA ahora mismo tiene ahora mismo alrededor de 40 proyectos ya con la aprobación de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias). Más tiene sometidos ante FEMA más de 50 adicionales, que son proyectos de reconstrucción de la red eléctrica. Para mí, es bien importante que eso no se atrase, que eso siga su curso”, indicó a preguntas de este medio.

Luego de esas expresiones, una avería en una línea que discurre entre Aguas Buenas y Bayamón provocó al mediodía de hoy, lunes, un apagón que dejó a 175,972 clientes sin energía eléctrica. LUMA Energy tiene un total de 1,468,223 abonados.