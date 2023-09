Estar a cargo de la pista en la que pone y quita vallas, prepara y acomoda pértigas y coloca las pizarras y las tablas, entre muchas otras tareas, significa que Jorge Luis “Yoyo” Ortiz Rivera y su equipo son los primeros en llegar a una competencia de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) y los últimos en irse.

Como director técnico de la LAI, Jorge Luis se asegura de que todo esté en orden y listo para que las competencias corran como un reloj suizo. “Esto tiene que gustarle a uno. Para tener un control total, hay que estar 12 horas diarias, por cinco días. En los Juegos Centroamericanos, (Javier) Culson corría tres veces y había que poner 80 vallas tres veces”, dice para ilustrar el arduo trabajo de él y su equipo, en el que tiene otras seis personas.

Debido a la pasión que siente por su trabajo, que lo entretiene y contribuye a su salud, Jorge Luis, quien próximamente cumplirá 70 años, no se plantea el retiro, aunque afirma que, en algún momento, “tiene que venir gente nueva”.

Cuenta que el deporte ha sido su vida, desde que en tercer grado llegó a una escuela del barrio Sur de Cidra, a donde se mudó su mamá para cuidar de su progenitor. Empezó a participar en las competencias que hacían entre las escuelas públicas cidreñas y, “cuando entré a la escuela superior, el profesor Blasín Rivera me llevaba a las competencias regionales. Crecí mucho. Llegaba segundo, tercero, porque, en la región mía, había buenos corredores y me inspiraban a correr más duro”, dice, y recuerda en particular a Charlie Contrera, corredor de 400 metros que ganó y él llegó en segundo lugar, en una carrera que era para clasificar al Campeonato Nacional, en el que llegó en cuarto lugar.

En la Universidad de Puerto Rico en Cayey, Ortiz Rivera se destacó en las carreras de 800 metros lisos y 1,500 metros, así como en el relevo 4x4. (Luis Ramos)

Luego de hacer la escuela superior en dos años, entró a estudiar para maestro de educación física en la Universidad de Puerto Rico en Cayey, donde se destacó en las carreras de 800 metros lisos y 1,500 metros, así como en el relevo 4x4.

“Y por tres años (del bachillerato), gané la Liga (LAI) en las carreras de 800 y 1,500 metros y en el relevo 4x4. Fui campeón tres veces, gané ocho medallas en 800 y 1,500 (metros) y dos en relevo”, rememora el atleta.

Posteriormente, entró al Equipo Nacional de Puerto Rico y, en 1976, representó a la isla en los Juegos Olímpicos celebrados en Montreal, Canadá, conocidos como los Juegos de la XXI Olimpiada. Durante ese evento, estableció una nueva marca que duró 32 años. En el relevo 4x4, logró un tiempo de 3:05.08, junto al equipo conformado por Julio Ferrer, Iván Mangual y Pedro Ferrer.

Se retiró del Equipo Nacional y trabajó dos años como maestro de educación física. En 1979, participó en los 1,500 metros de los Juegos Panamericanos celebrados en Puerto Rico. Consiguió trabajo en el Departamento de Recreación y Deportes, agencia en la que laboró por 32 años y en la que llegó a ser el administrador de El Escambrón, donde estaba el Estadio Sixto Escobar. Paralelamente con su trabajo, continuó compitiendo en eventos de 800 y 1,500 metros, hasta que, en 1981, empezó a participar en carreras largas de cinco y 10 kilómetros.

“Hasta el 2020, iba a los campeonatos Máster y todavía corro, pero, en los últimos tres años, no he ido a las competencias porque me duelen un poquito las rodillas. Pero yo también camino y corro bicicleta. Yo correré hasta que Dios quiera. El ejercicio es salud”, declara Jorge Luis.

Competencias interuniversitarias

En la LAI, comenzó en 1984, mientras trabajaba en Recreación y Deportes. Asegura que sus mentores Reynaldo “Pochi” Oliver y Uriel Tirado le enseñaron mucho. “Aprendí rápido, compraba libros de atletismo para aprender más. Cada vez que tenía una duda, llamaba al profesor Oliver o Uriel Tirado, que era profesor y juez internacional. Con ellos, caminé mucho y aprendí mucho”.

El trabajo en la LAI es de septiembre a abril y, como parte de sus labores, tiene comunicación con la directora de competencia, con la cual planifica cómo van a desarrollarse los eventos.

Aunque las Justas se han celebrado en diversos pueblos, destaca las que se hacían en el Sixto Escobar, en la época de oro del Hotel Normandie. “El hotel se llenaba a capacidad y veías a los estudiantes por las ventanas del Normandie viendo las Justas. Nada se compara con el Sixto Escobar por el atractivo que tenía. Había mucho hospedaje, era sencillo llegar y había mucha diversión. En aquel entonces, había mucha rivalidad entre las universidades, la UPR, la Católica, San Germán (Interamericana), Mayagüez (UPR), y llevaban muchos estudiantes”, sostiene, para luego lamentar la desaparición de esa plaza deportiva. “Esa era la meca, era un recurso que el Municipio (de San Juan) debió haber aprovechado”, agrega.

“Yo correré hasta que Dios quiera. El ejercicio es salud”, dice Ortiz Rivera. (Suministrada)

Sobre los cambios, reconoce que, en los pasados años, ha mermado la participación en la LAI “porque mantener 10 a 15 deportes conlleva mucho dinero y las universidades pequeñas no pueden mantener muchos deportes”.

“En los últimos años, el atletismo ha florecido, pero nos queda un largo camino”, lamenta, y hace referencia a las instalaciones deportivas que se construyen sin las especificaciones correctas y la falta de fondos para el posterior mantenimiento.

Además de su labor en la LAI, Jorge Luis colabora con diversas competencias y hace labor voluntaria, particularmente en eventos deportivos para niños.

“Hago trabajo social en San Patricio, con la carrera del Hospital del Niño, y en otras. Hago mucho trabajo social, eso es parte de mi idiosincrasia: ayudar. Les ayudo a organizar el evento”, dice.

Igualmente, exhorta a los adultos mayores a colaborar de forma voluntaria en diversas actividades para que se mantengan activos y saludables.

“Si tienes 70 años y hay una actividad, apúntate como voluntario. En el 2010, fui el director técnico de los Juegos Centroamericanos en Mayagüez y tuve voluntarios de 60 años, y en el 2011, también tuve personas mayores que ayudaron un montón. Los Juegos Olímpicos y Centroamericanos, entre otros, no se pueden hacer sin voluntarios. La gente mayor es más organizada y se enfoca, facilita las cosas; los jóvenes también ayudan, pero se entretienen más”, señala el atleta, quien tiene un hijo, tres hijas y dos nietos.