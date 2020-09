Aunque el proceso judicial que se lleva a cabo para reestructurar buena parte de la deuda pública de Puerto Rico no ha llegado a ese punto, el exdirector de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José R. González, indicó que no puede descartarse la posibilidad de que el tribunal desestime la solicitud de bancarrota a falta de progresos significativos.

A juicio del abogado, el gobierno y la JSF se encuentran en una coyuntura complicada e imprevista como resultado del coronavirus, pero insistió en que Puerto Rico debe moverse con celeridad y aunque no es perfecta, aprovechar la ley federal Promesa, una herramienta que otras jurisdicciones estatales desearían tener para salir de sus atolladeros fiscales.

“En los procesos de quiebra, si un deudor en posesión no cumple con sus responsabilidades, eventualmente el tribunal le puede decir ‘pa’ fuera y brega en el tribunal cuando empiecen a embargar las cuentas'”, dijo González. “No creo que estamos ahí con respecto a que la jueza (Laura Taylor Swain) vaya a tomar una decisión tan fuerte, pero ciertamente no es algo a lo que debe atribuirse cero posibilidad”.

Tras cesar en sus funciones en la JSF, el pasado 31 de agosto, González conversó con El Nuevo Día acerca de lo hecho en la JSF durante los pasados cuatro años.

En la plática, González insistió en que si bien Puerto Rico debe atender la crisis sanitaria y su secuela económica, la prioridad del gobierno también debiera estar en regresar a los mercados de capital y acabar con la existencia del organismo fiscal.

Sus expresiones surgen al tiempo en que la Casa Blanca y el Congreso deben llenar su vacante, aquella de Carlos M. García y la del saliente presidente de la JSF, José B. Carrión.

Pero el llamado de González también coincide con el aniversario del plan de ajuste de la deuda del gobierno, propuesta que se radicó hace un año y que se encuentra en un limbo como resultado de la pandemia, así como el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En el caso de la AEE, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) ha solicitado al tribunal que deje sin efecto tal acuerdo. Esta semana, la jueza Swain debe retomar esos temas en las audiencias generales de Título III.

Un gobierno que prefiere lo “inútil”

“Se pudo haber hecho mucho más, esa es la pena de todo esto”, indicó González al agregar que la JSF se topó con un gobierno que ha preferido litigar lo “inútil”.

“Se pierde tiempo y se pierde dinero, enormemente, y el tiempo en resolver los temas”, comentó González.

El Nuevo Día reseñó antes que el costo de la reestructuración de la deuda pública ya ronda unos $615 millones, según documentos del oficial examinador de honorarios, Brady C. Williamson.

“Un gobierno responsable, este y el que comience en enero (de 2021), debe actuar para movernos a una resolución para salir de forma ordenada de Título III y entrar a manejar los otros requisitos que se requieren para sacar a la (JSF) y terminar este proceso. Quisiera pensar que un gobierno responsable debe tener eso como primera responsabilidad”, indicó González.

En ese sentido, González sostuvo que el gobierno federal podrá ayudar a la isla tras un desastre natural como ha sido el caso, en los pasados tres años o mediante programas de alivio como la ley federal CARES, pero destacó que ya es tiempo de que Puerto Rico “entienda” que Estados Unidos no atenderá otros asuntos como el manejo adecuado de su deuda pública o crear las condiciones para promover la actividad económica.

“Parecería que hemos perdido la capacidad de ejecución, de gestionar procesos gerenciales básicos que cualquier empresa, grande o pequeña, tiene que llevar a cabo para sobrevivir”, dijo González al señalar que Puerto Rico ha llegado a una situación “inaceptable”.

“Fallamos en exigirnos más a nosotros mismos para hacer lo que haya que hacer”, continuó González al criticar que el gobierno ha sido incapaz de asegurar la continuidad de los servicios del programa de Comedores Escolares en medio de la pandemia y ha actuado tardíamente en asignar las ayudas asignadas a las víctimas de los terremotos de principios de año.

Para González, el gobierno de Puerto Rico arrastra los pies con el proceso de bancarrota y saneamiento fiscal de la misma forma en que antes desoyó las alarmas que se activaron -por tanto tiempo- antes de llegar a la insolvencia y la aprobación de Promesa.

El banquero aseguró que si Puerto Rico hubiera tomado las decisiones correctas, en lugar de haber cerrado las puertas a los mercados de capital hace unos cinco años, en el entorno actual de tasas de interés de casi cero, “toda la deuda se pudo haber refinanciado a tasas ridículas”.

“No acabamos de entender que el liderato del país tiene que tomar decisiones que no van a ser simpáticas para todo el mundo”, dijo González al señalar que Puerto Rico no es el único en aprietos.

A manera de ejemplo, relató que -sin ayuda federal- Nueva York tendrá que hacer recortes de 40% en su sistema de transporte público, una infraestructura crítica para el estado y que a raíz de la pandemia se ha quedado sin usuarios.

Según González, quien preside el Federal Home Loan Bank de Nueva York (FHLBNY), la unidad más importante del sistema bancario paralelo a la Reserva Federal, áreas como Buffalo y Rochester en ese estado, al igual que Newark y otras regiones de Nueva Jersey, al igual que el resto del distrito buscan cómo hacer frente al impacto que ha supuesto la pandemia.

La diferencia entre esa región y Puerto Rico es el arrojo de su liderato para hacer frente a la coyuntura, opinó el banquero.

La encomienda de la Junta

González explicó que estaba preparado para que los oficiales del gobierno “culparan” a la JSF por cada medida antipática que debía implementarse, desde cambios en las condiciones de trabajo hasta reorganizaciones en las operaciones gubernamentales.

“Esperaba que la junta se usara para echarnos la culpa, que dijeran ‘yo no quisiera hacer este ajuste, pero la junta me obliga’. Échame la culpa, pero hazlo”, dijo González.

“Aquí lo que ha sucedido es que nos echan la culpa y no hacen nada. Peor aún, si miras las reacciones a las controversias de fondos asignados, la enorme mayoría de las alegaciones son falsas”, agregó el banquero.

Desde que fue nombrado a la JSF por el presidente Barack Obama en agosto del 2016, González no se hizo de ilusiones. Sabía que la encomienda era como un segundo empleo, aunque sin paga, por la gran cantidad de documentación que debe analizarse para tomar decisiones.

Sabía además que sería objeto de ataques y críticas. Pero explicó que, en su trayectoria profesional, siempre ha habido una dimensión de servicio público. Antes, cuando presidió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), luego cuando fungió como síndico de la Universidad de Puerto Rico y ahora en la JSF.

Relató que alguna vez, alguien le increpó en algún supermercado por su rol en la JSF, pero fueron más las veces en que un taxista le agradeció por su servicio cuando le recogió en el aeropuerto o cuando algún integrante de la tripulación le abordó en pleno vuelo para agradecerle su disponibilidad para ayudar a Puerto Rico.

González, quien antes presidió el Credit Suisse y el Banco Santander en la isla y fue mano derecha de José Rafael Fernández en OFG Bancorp, está a la cabeza del FHLBNY desde hace siete años, una de las instituciones de mayor influencia en el sistema financiero estadounidense.

Desde allí, González es responsable de asegurar el acceso a vivienda asequible y promover el desarrollo económico de las regiones que integran el distrito que incluye a Puerto Rico e Islas Vírgenes. Esto, al proveer capital y asistencia técnica a bancos comerciales, uniones de crédito y cooperativas de ahorro y crédito en la isla para que estos puedan prestar.

Ahora que “los dóminos no han terminado de caer” a raíz de la pandemia, González y sus homólogos, deben asegurarse de que la crisis económica que ha surgido de una crisis de salud no se convierta en una crisis financiera. Esto, a medida que las personas y las empresas no puedan pagar sus préstamos. Esa realidad, obligó a González a reconsiderar su participación en la JSF.

González, quien se describe como “un expatriado en Nueva York”, todavía conserva su residencia en Puerto Rico y expresó su deseo por regresar a la isla.

Pero también aseguró que quiere regresar a un Puerto Rico encaminado en términos económicos y sociales. Un Puerto Rico que haga lo indecible por revivir su potencial como enclave farmacéutico y de dispositivos médicos y que no descanse hasta derogar las leyes de cabotaje. Un Puerto Rico con un ecosistema turístico listo para cuando la pandemia se contenga y dotado con una infraestructura crítica y tecnológica que deje en el pasado los escollos en un mundo educativo post COVID-19.

A preguntas de lo ganado en la JSF, González indicó que la interacción con personas de tan diverso bagaje a quienes no conocía resultó en una experiencia inigualable. Sobre todo, relató que cuando el Tesoro estadounidense le llamó para ser parte de la JSF no lo dudó dos veces, por tratarse de una nueva oportunidad para aportar a la tierra que lo vio nacer.

“Siempre vale la pena servir a Puerto Rico”, aseguró González. “Ya no estaré en la junta, pero siempre estaré pendiente de Puerto Rico”.