“La Autoridad va a cumplir con la parte que le toca. No estamos diciendo que, al final de la evaluación que haga ese oficial examinador y el Negociado (de Energía de Puerto Rico, NEPR), no determinen que haya alguna necesidad de recursos adicionales. Lo que estamos diciendo es que no podemos pasar de donde estamos a aumentar (la tarifa) de luz sin que se haga un ejercicio. No ocurría antes con la AEE”, acentuó Colón, aludiendo al reclamo que LUMA ha hecho, de que necesita entre $500 millones y $800 millones adicionales en su presupuesto anual, lo que representaría un incremento de tres a cinco centavos por kilovatio hora (kWh) en las facturas.