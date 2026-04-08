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Junta de Gobierno de la UPR aprueba su Plan Fiscal revisado

El documento debe ser entregado este 8 de abril a la Junta de Supervisión Fiscal

8 de abril de 2026 - 2:00 PM

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El recinto de Río Piedras fue uno de los que este miércoles inició un paro de 72 horas. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aprobó este miércoles la versión enmendada del Plan Fiscal de la institución académica, la cual debe ser entregada hoy a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

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Con nueve votos a favor y cuatro en contra, el cuerpo rector dio el visto bueno, en una reunión extraordinaria, a la enmienda revisada que entregó la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde.

La versión revisada del Plan Fiscal no ordena aumentos nuevos en los costos de matrícula, pero mantiene el lenguaje que dispone que se debieron imponer aumentos ajustados a la inflación desde 2024.

La reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno se celebró en momentos en que Jordán Conde estaba reunida con presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes (CGE) de la mayoría de los recintos, los 11 rectores e integrantes de su equipo administrativo. Coincidió, además, con el inicio de paros de 72 horas en los recintos de Río Piedras y Bayamón, así como de una huelga condicionada de 14 días en el recinto de Ponce.

Se forma “Sal Pa’ Fuera” en la UPR de Río Piedras

Se forma “Sal Pa’ Fuera” en la UPR de Río Piedras

Con ese nombre, esta manifestación fue el preludio de un paro de 72 horas.

La revisión del Plan Fiscal certificado en el 2021 fue requerida por la JSF y solo se extiende hasta 2027, según copia del documento en poder de El Nuevo Día.

“El plan revisado no introduce nuevas reformas estructurales, no modifica las medidas fiscales previamente certificadas ni contempla aumentos adicionales en la matrícula, reducciones de beneficios ni reformas de pensiones más allá de las ya implementadas”, indica la propuesta.

El Plan Fiscal certificado en 2021, y cuyo texto está igual en la revisión, detalla que el costo por crédito de estudio de nivel graduado se elevó a $157 en 2023. A partir del año 2024, se autorizó un aumento ajustado a la inflación.

No obstante, este incremento por inflación ha sido congelado por la Junta de Gobierno.

“Si bien los ajustes en las matrículas fueron un componente necesario del Plan Fiscal de la UPR, certificado el 27 de mayo de 2021, los aumentos adicionales deben evaluarse en el contexto de las limitaciones de asequibilidad y las realidades económicas específicas de Puerto Rico”, indica.

Tras una reunión con líderes estudiantiles en la Administración Central, Jordán Conde resaltó que el objetivo de la administración universitaria es completar la entrega del plan a la JSF. Del mismo modo, aseguró que ya comenzaron los trabajos para confeccionar el presupuesto del próximo año fiscal. Indicó que, por el momento, no adelantará a cuánto podría ascender el presupuesto.

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Universidad de Puerto RicoUPRJunta de Gobierno de la Universidad de Puerto RicoJunta de Supervisión FiscalZayira Jordán CondePlan Fiscal
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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