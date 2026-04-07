Estudiantes de la UPR en Río Piedras modifican el inicio de su paro de 72 horas

Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) adelantaron el inicio del paro de 72 horas decretado la semana pasada, que ahora comenzará a las 4:00 a.m. de este miércoles.

De esta manera, una mayoría de los presentes en una asamblea general de estudiantes avaló apostarse en los portones horas antes de lo determinado inicialmente, cuando se había decidido que el paro arrancaría luego de un encuentro entre la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y los presidentes de los Consejos Generales de Estudiantes de los 11 recintos, pautada para las 10:00 a.m. del miércoles.

La paralización de labores por parte del sector estudiantil es en rechazo a las políticas administrativas implantadas por la jefatura del sistema universitario y que hace unas dos semanas forzaron la salida de cinco rectores, entre ellos, la riopedrense Angélica Varela Llavona.

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La asamblea general de estudiantes ordinaria del recinto de Río Piedras estaba convocada para esta mañana, a las 8:30 a.m., y las discusiones comenzaron pasadas las 10:00 a.m. Una transmisión en vivo de las discusiones se interrumpió antes de las 4:00 p.m. para que los alumnos pudieran discutir los detalles de cómo se llevaría a cabo el paro.

Las primeras horas de la asamblea giraron en torno a los problemas más apremiantes del recinto, como la infraestructura, la falta de vivienda estudiantil y los recortes presupuestarios, entre otros.

Los estudiantes avalaron una moción para exigir a la presidenta de la UPR que se desembolsen los fondos necesarios para atender los problemas de infraestructura del recinto. La presidenta del Consejo General de Estudiantes, Dyamar Cruz, en su informe, detalló cómo por años el organismo estudiantil ha recibido “silencio” ante pedidos de explicaciones sobre por qué no se cuenta con el dinero necesario. Detalló la crítica situación en que se encuentran el sistema de enfriamiento central –que maneja los acondicionadores de aire de más de 30 edificios– y la subestación eléctrica, que tiene unos 60 años de uso.

Asimismo, Cruz recordó que el organismo estudiantil se ha opuesto a la transferencia de dinero que ya fue asignado para la reconstrucción a la residencia estudiantil Torre Norte.

1 / 13 | Cerradas hace años: así lucen las residencias estudiantiles de la UPR en Río Piedras. El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuenta con dos edificios de residencias estudiantiles: ResiCampus y Torre Norte. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 13 Cerradas hace años: así lucen las residencias estudiantiles de la UPR en Río Piedras El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico cuenta con dos edificios de residencias estudiantiles: ResiCampus y Torre Norte. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

En entrevista previa con El Nuevo Día, Cruz manifestó que se reunirán con la presidenta, pero considera que el encuentro está a destiempo.

“Nosotros entendemos que el momento para comunicarse con nosotros y el momento de darle apertura al diálogo era antes de la decisión unilateral de remover a cinco rectores”, indicó la líder estudiantil riopedrense.

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Los estudiantes también rechazaron “cualquier Plan Fiscal que imponga recortes a la UPR y aumentos en el costo de matrícula”.

Jordán Conde propuso una versión revisada del Plan Fiscal de la institución académica que no ordena aumentos nuevos en los costos de matrícula, pero mantiene el lenguaje que dispone que se debieron imponer alzas ajustadas a la inflación desde 2024.

La revisión del Plan Fiscal certificado en 2021 fue requerida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y solo se extiende hasta 2027, según copia del documento en poder de El Nuevo Día.

La Junta de Gobierno de la UPR tendrá una reunión extraordinaria este miércoles para discutir la versión revisada, el mismo día que vence el plazo para que sea entregada a la JSF.

Se forma “Sal Pa’ Fuera” en la UPR de Río Piedras Con ese nombre, esta manifestación fue el preludio de un paro de 72 horas.

Cruz, apuntó que las decisiones que Jordán Conde ha tomado ponen en riesgo la estabilidad de la institución académica, que en la última década ha enfrentado señalamientos del gobierno federal y agencias acreditadoras por sus finanzas y su gobernanza, entre otros.