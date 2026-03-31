Estudiantes del recinto de Río Piedras de la UPR realizarán paro de 72 horas

Los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) avalaron este martes, en asamblea, realizar un paro de 72 horas en rechazo a las políticas administrativas implementadas por la jefatura del sistema universitario y que hace unos días forzaron la salida de la exrectora riopedrense Angélica Varela Llavona.

El paro entrará en vigor el próximo 8 de abril, luego de una reunión que el liderato estudiantil tendrá con la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, pautada para el 7 de abril.

De esta forma, Río Piedras se une a los recintos de Ponce, Mayagüez y Bayamón, que la semana pasada decretaron paros estudiantiles.

La acción, además, busca dejar clara la oposición del sector estudiantil a las decisiones de Jordán Conde, quien la semana pasada forzó las salidas de cinco rectores.

Los estudiantes, además, aprobaron realizar una marcha el próximo lunes, 6 de abril, en rechazo a decisiones administrativas recientes que consideran “atentan contra la integridad académica de la institución”.

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Asimismo, en una asamblea general de estudiantes extraordinaria, determinaron exigir la destitución de la presidenta del sistema universitario.

La moción aprobada en la asamblea, que se celebró de forma virtual, establece que denunciarán “públicamente la intromisión político-partidista en la UPR” y reclamarán “a la Junta de Gobierno que cumpla con su deber fiduciario hacia la Universidad y proteja a la institución de intereses externos”.

La manifestación del lunes, al estilo “Sal Pa’Afuera”, se realizaría dentro del recinto a partir de las 11:00 a.m.

La Junta de Gobierno de la UPR autorizó el jueves la destitución de Varela Llavona como rectora de Río Piedras, la rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; el rector de Mayagüez, Agustín Rullán Toro, y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera. Sus destituciones entraron en vigor el viernes.

Ese mismo día, el cuerpo rector aprobó las recomendaciones que Jordán Conde hizo para rectores interinos. De esta manera, el ex presidente interino de la UPR Miguel Muñoz Muñoz será rector interino de Mayagüez y la actual vicepresidenta de Asuntos Académicos e Investigación, Wilma Santiago Gabrielini, pasará a ser rectora interina de Aguadilla. El rector interino de Ponce será el profesor Eliezer Barrios Colón, mientras que el decano de Asuntos Académicos del recinto de Bayamón, Jorge F. Rovira, ocupará el cargo de rector interino.

Para Río Piedras, posteriormente Jordán Conde designó a la doctora Mayra Charriez Cordero como rectora interina.

Las destituciones de los cinco rectores han aumentado el descontento que existía con la gestión de la presidenta entre la comunidad universitaria, que lleva meses exigiendo su destitución.

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1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno 1 / 7 En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. alexis.cedeno Compartir

Al igual que hizo la gobernadora Jenniffer González la semana pasada, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, se distanció este martes de las polémicas en la UPR, al aludir a la autonomía universitaria y señalar que se trata de decisiones administrativas de la jefatura de la centenaria institución.

“Respecto a los estudiantes, derecho tienen a expresarse aquellos que no estén de acuerdo con esa determinación… pero, de igual manera, hay estudiantes que también quieren continuar su formación y finalizar su semestre. Y eso se va a respetar, y esperemos que se escuche a ambos lados”, expresó Peña Payano, antes que los estudiantes de Río Piedras tomaran su decisión.

“La operación de la Universidad ha continuado. No se han cerrado los portones y también, repito, el hecho que unos estudiantes entiendan que debe haber un paro no puede aplicarse a una generalidad de que todos quieren cancelar o que no finalice el semestre. Así que derecho tienen a expresarse, pero también tienen derecho aquellos estudiantes que están en la Universidad, que están pendientes de admisiones de maestría, de escuela graduada, de terminar su semestre, de tomar exámenes. También tienen derecho a poder concluirlos aquellos que lo entiendan”, agregó.

Empiezan funciones los rectores interinos

En medio del descontento estudiantil, los funcionarios designados por Jordán Conde para dirigir los recintos han llegado a sus puestos.

Charriez Cordero aseguró, en una carta circular emitida este martes, que está comprometida con trabajar para que el recinto de Río Piedra mantenga su sitial como el principal centro docente del país.

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“Asumo esta responsabilidad en un momento de retos complejos para nuestra institución. La insuficiencia presupuestaria y la incertidumbre que enfrentamos son realidades que no podemos obviar; sin embargo, también constituyen una oportunidad para reafirmar lo que somos: una comunidad resiliente, creativa y profundamente comprometida con su misión. En ese espíritu, doy este paso adelante, sostenida por más de treinta y cinco años de vinculación con este Recinto, que han forjado en mí un compromiso institucional firme y sostenido”, expresó.

La rectora interina de Río Piedras informó a la comunidad universitaria la designación del ex representante estudiantil a la Junta de Gobierno Channiel Peñaloza como ayudante ejecutivo de la rectoría.

“Durante el pasado año, se ha destacado como colaborador en proyectos estratégicos del Recinto junto a esta servidora, particularmente en iniciativas de sostenibilidad, planificación y articulación interdepartamental. Estoy convencida de que su aportación será valiosa en esta etapa de continuidad, por lo que agradezco su disposición a asumir esta responsabilidad”, indicó Charriez Cordero.

Por su parte, el rector interino de Ponce adelantó que, en los próximos días, se reunirá con estudiantes y empleados para fomentar espacios de diálogo.