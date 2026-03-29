Recinto de Río Piedras de la UPR cuenta con rectora interina tras destitución de Angélica Varela

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde, designó a la doctora Mayra Charriez Cordero como rectora interina del recinto de Río Piedras, confirmó la Administración Central.

Charriez Cordero se desempeñaba, desde marzo, como directora ejecutiva de la División de Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del recinto de Río Piedras.

De esta manera, Charriez Cordero tomará las riendas del principal recinto de la UPR tras la destitución, la semana pasada, de la rectora Angélica Varela Llavona.

El nombramiento de Charriez Cordero no fue discutido el jueves pasado por la Junta de Gobierno de la UPR en la reunión en la cual aprobaron las peticiones de Jordán Conde para remover de sus puestos a cinco rectores. Jordán Conde recomendó, entonces, rectores interinos para los recintos de Aguadilla, Bayamón, Mayagüez y Ponce, mas no Río Piedras.

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“Queda pendiente de nominar a la persona que fungirá como rector interino del recinto de Río Piedras, lo que debe ser informado próximamente”, informó la Junta, mediante comunicado de prensa.

No obstante, la Junta de Gobierno estableció, en una certificación, que los candidatos que sean nominados como rectores interinos por Jordán Conde para los cinco recintos entrarían en funciones el 28 de marzo. La Certificación 88 (2025-2026) no contiene los nombres de los funcionarios designados.

“Establecer que los candidatos nominados por la presidenta de la UPR entren en función al cargo como rector interino efectivo el 28 de marzo de 2026 en las unidades (de) Aguadilla, Bayamón, Ponce, Recinto de Río Piedras y Recinto Universitario de Mayagüez. Estos nominados serán evaluados por el Comité de Asuntos Académicos, Investigación e Innovación para su posterior ratificación de la Junta de Gobierno”, lee el documento.

La Junta de Gobierno de la UPR autorizó el jueves la destitución de Varela Llavona como rectora de Río Piedras, así como de la rectora de Aguadilla, Sonia Rivera González; el rector de Bayamón, Miguel Vélez Rubio; el rector de Mayagüez, Agustín Rullán Toro, y la rectora de Ponce, Hortensia “Tessie” Cruz Rivera. Sus destituciones entraron en vigor el viernes.

1 / 7 | En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos. La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. - alexis.cedeno 1 / 7 En fotos: estos son los cinco rectores de la UPR que Zayira Jordán Conde sacó de sus puestos La doctora Angélica Varela Llavona, quien hasta hoy fue rectora de la UPR Río Piedras, es una reconocida académica y líder administrativa con amplia experiencia en el servicio público y la gestión de la educación superior. alexis.cedeno Compartir

Ese mismo día, el cuerpo rector aprobó las recomendaciones que Jordán Conde hizo para rectores interinos. De esta manera, el ex presidente interino de la UPR Miguel Muñoz Muñoz será rector interino de Mayagüez y la actual vicepresidenta de Asuntos Académicos e Investigación, Wilma Santiago Gabrielini, pasará a ser rectora interina de Aguadilla. El rector interino de Ponce será el profesor Eliezer Barrios Colón, mientras que el decano de Asuntos Académicos del recinto de Bayamón, Jorge F. Rovira, ocupará el cargo de rector interino.

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Tras las destituciones de la semana pasada, solo dos de los 11 recintos de la UPR cuentan actualmente con rectores en propiedad: Ciencias Médicas y Carolina.

Los recintos de Arecibo, Cayey, Humacao y Utuado también son dirigidos por rectores interinos desde principios del año académico, luego que renunciaran a petición de Jordán Conde o por desacuerdos con la presidenta.

¿Quién es la nueva rectora interina?

Charriez Cordero ha laborado durante más de 25 años en la UPR, de acuerdo con información divulgada cuando se anunció su nombramiento a la DECEP.

Mayra Charriez Cordero (al centro), entonces vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la UPR dialoga con el expresidente universitario Luis A. Ferrao Delgado, durante un evento en Plaza Las Américas en marzo de 2024. (Vanessa Serra Díaz)

Bajo la presidencia de Luis A. Ferrao Delgado, fue vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles de la UPR. Tras la renuncia de Ferrao Delgado el año pasado, fue una de las principales candidatas para convertirse en presidenta interina del sistema universitario y contó con el respaldo del sector estudiantil, pero no fue favorecida por la Junta de Gobierno.

Tiene un doctorado en Psicología Educativa.