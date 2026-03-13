Junta Fiscal plantea inquietudes sobre contrato propuesto para barcaza de generación eléctrica

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó preocupaciones sobre la otorgación de un contrato a la empresa Gothams Energy para generar hasta 200 megavatios (MW) de energía durante 10 años mediante una barcaza anclada en la bahía de San Juan.

El organismo, creado al amparo de la ley Promesa, emitió el 11 de marzo una comunicación escrita revelando que el acuerdo propuesto tiene varias deficiencias que hay que subsanar.

Entre esas deficiencias, se encuentran la falta de datos sobre el costo del contrato, la ausencia de permisos ambientales e inconsistencias en el lenguaje contractual, según el documento, que consta de 11 páginas, varias de ellas de solicitud de información.

La comunicación dirigida a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO, en inglés) de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) surgió como parte del proceso de evaluación del contrato propuesto.

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“Observamos ciertas desviaciones de los requisitos establecidos bajo el proceso de adquisición competitiva... así como información clave faltante –como el precio del contrato y el valor máximo estimado– e inconsistencias en el lenguaje”, reza la misiva.

Asimismo, el ente fiscal precisó que el contrato propuesto contempla el establecimiento de una planta de energía flotante en la bahía de San Juan, pero carece de un análisis de viabilidad de permisos o de un plan logístico claro, detalles que deben enmendarse.

“Además, las preocupaciones planteadas por la Junta de Supervisión sobre las limitaciones logísticas y regulatorias existentes en la bahía de San Juan justifican la necesidad de garantías sobre la viabilidad del proyecto propuesto”, advirtió el organismo.

Por consecuencia, la JSF emitió una solicitud de información (RFI, en inglés) –de nueve páginas– para que tanto la AEE y como la 3PPO sometan, en o antes del próximo 18 de marzo, los datos que les fueron requeridos.

“Se requiere información y documentación adicional para que la JSF pueda continuar su revisión del contrato propuesto”, indica el documento, en el que, entre otras cosas, se exigen mayores detalles sobre el impacto financiero del proyecto a largo plazo.

En septiembre de 2025, El Nuevo Día reportó que la Junta de Gobierno de la AEE estaba evaluando las recomendaciones de la 3PPO para la contratación de 800 MW de energía adicional, un proceso en el que había tres proponentes, entre ellos, Gothams Energy.

No obstante, fue este año cuando el Negociado de Energía de Puerto Rico –entidad reguladora encargada de supervisar y regular el sector energético– aprobó el proyecto del uso de barcazas para estabilizar la producción de energía con Gothams Energy.

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La compañía en cuestión tiene operaciones extensas en Cuba, suministrando aproximadamente el 25% de la electricidad del país, así como en otros países, según el documento de la JSF, en el que, además, se solicitó los permisos requeridos para el proyecto, el tiempo estimado de tramitación y su estatus actual.