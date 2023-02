El presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, Johnny Rodríguez, no descartó hoy, miércoles, que algunos jubilados “den el salto” a la empresa Genera PR, que por los próximos 10 años se encargará de la operación, mantenimiento y eventual decomiso de las unidades generatrices mediante un contrato de alianza público-privada.

Rodríguez respondió “todo es posible” cuando El Nuevo Día le preguntó si entendía que jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se sumarán a la plantilla de Genera PR.

“Hay que aceptarlo. Hay compañeros jubilados que son mayores, pero hay otros que han comenzado una nueva vida y hasta hijos pequeños tienen. Todas esas cosas se juntan y generan necesidades, y cuando hay oportunidades, todo el mundo piensa en ellas. Hasta ahora, ningún compañero nos ha abordado en consulta sobre eso y, de ocurrir, debe ser una minoría”, manifestó.

Anticipó, no obstante, que “las personas de buena fe” que estén considerando la movida llamarán a la Asociación antes de decidirse.

Rodríguez indicó que, aunque no es su “obligación”, la organización también está disponible para orientar a empleados activos en temas como la operación de las plantas y el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE y los planes para reformarlo, entre otros.

La Asociación no agrupa a todos los retirados de la AEE, pero sí a la mayoría. La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y el Distrito Autónomo Antonio Lucchetti tienen capítulos de jubilados.

Rodríguez catalogó la intención de Genera PR, de acercarse a retirados de la corporación pública en caso de que no pueda retener a todos los empleados activos de la flota generatriz, como un “acto de desesperación”. Al mismo tiempo, detalló que, por ahora, ninguno de los 6,400 socios de la Asociación le ha manifestado intenciones de unirse a Genera PR, e indicó que la empresa tampoco ha contactado a la organización.

“No nos han contactado y estamos totalmente en contra de eso. Irnos a favor sería contradecirnos en la lucha contra la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. No creemos que era necesario descomponer y descarrilar a la Autoridad, como ha pasado”, dijo en entrevista con este medio.

“Estamos en contra de esa postura de ellos de estar tratando de tentar a compañeros jubilados que ya tienen su salario en forma de pensión y decidieron retirarse. Es un acto de desesperación”, agregó.

Desde que el gobierno oficializó, el 25 de enero, la contratación de Genera PR, directivos de la compañía han expresado que su interés es retener a los entre 800 y 1,000 empleados que trabajan en las plantas de la AEE. Por disposición contractual, la empresa está obligada a hacerles ofertas a esos trabajadores, quienes tendrán la última palabra de si se mueven o no. Si no pasan a Genera PR, serán reubicados en otras dependencias públicas, en virtud de la ley del empleador único.

Como alternativas para llenar su plantilla, los directivos de Genera PR han comentado que harían acercamientos a retirados de la AEE, exempleados de la corporación pública que están en otras industrias y profesionales locales. En última instancia, importarían trabajadores de su compañía matriz, New Fortress Energy.

“Están desesperados y andan detrás de los operadores porque saben que conseguir un operador de planta con el conocimiento y la cultura de trabajar aquí es casi imposible. No es tan fácil como coger a un operador de la planta de Aguirre (en Salinas) y traerlo a (la planta de) San Juan, porque el diseño no es el mismo. Los operadores tienen que relacionarse con el equipo, y por eso es bien difícil conseguir ese personal”, señaló Rodríguez, quien se jubiló tras trabajar 29 años, precisamente, como operador de planta.

“Si ellos no logran (retener a todos los empleados activos), no serían exitosos en su proyecto y por eso hablan de acercamientos a los jubilados. Sin operadores, no pueden hacer nada. Ciertamente, allí se le va la vida a esta o cualquier otra compañía que venga a hacer lo mismo. Es imposible traer personal de otros lugares a operar aquí sin el riesgo de que haya accidentes, desgracias y apagones generales”, planteó.

Genera PR –que está en proceso de transición con la AEE– fue contratada por 10 años. Cobrará una tarifa fija anual de $22.5 millones durante sus primeros cinco años de operación en la isla y el desembolso se reducirá a partir del sexto, a medida que avance el decomiso de unidades, según el calendario del Plan Integrado de Recursos. Este último es el documento que garantiza el desarrollo ordenado de la red eléctrica y prioriza las fuentes renovables.