La Guardia Costera mantiene dos investigaciones abiertas y en curso para atender el incidente reciente en el que la embarcación Straits Express, de HMS Ferries Puerto Rico, se accidentó en altamar cerca de la República Dominicana, y nunca llegó a la isla para unirse a la flota de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM).

“Tenemos dos investigaciones abiertas: una la investigación del incidente y la otra para determinar qué pasó si fue un accidente y le dieron a algo o si fue un fallo estructural en la embarcación. Eso es lo que estamos investigando ahora mismo”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día el comandante y jefe de prevención de la Guardia Costera en el sector de San Juan, José Rosario.

La Guardia Costera es la responsable de inspeccionar la nave y ordenar qué hacer tras el accidente.

“Todas las embarcaciones inspeccionadas por la Guardia Costera tienen que pasar por un proceso riguroso de inspección para demostrar que la embarcación está apta para la ruta deseada. La prioridad de la Guardia Costera es velar que la embarcación no ponga en riesgo a la tripulación, a sus pasajeros, al puerto en los cuales desea operar o el medio ambiente”, dijo el comandante.

Rosario precisó que la Guardia Costera gestiona en este momento “los papeles” para solicitar permiso a la embajada y viajar a la República Dominicana para hacer la inspección. Estimó que ese proceso pudiese finiquitarse esta misma semana o la próxima.

“Cuando esto sucede nosotros verificamos el daño que tiene la embarcación, las reparaciones temporeras para que la embarcación proceda a otro puerto para hacer reparaciones permanentes”, indicó al tiempo que aclaró que aún desconocen si la nave estaba en mal estado o tiene algún desperfecto.

La inspección de la estructura de la nave demora dos semanas y la del incidente tardará más “dependiendo de lo que encontremos”.

Inalterados los viajes

Entretanto, el director de la ATM, Jorge Droz, se mostró confiado en que el incidente con la embarcación no afectará los viajes a las dos islas municipio, sobre todo, ahora en verano.

“Estamos listos y vamos a estar más listos (para la temporada alta de verano). Nos programamos. Yo no puedo estar improvisando. Este no es un trabajo que uno improvisa. Hay que planificar y con tiempo”, dijo Droz.

El funcionario proveyó a este medio un itinerario de cuáles naves tendría disponibles por fecha y cuándo específicamente debía salir de funciones cada una para recibir mantenimiento.

Agregó que aguarda por la inspección de la Guardia Costera para saber qué pasó con la nave que traía HMS Ferries, empresa privada que estará a cargo de la administración y mantenimiento de la flota de la ATM.

Rechazó que el accidente con la nave Straits Express valide los argumentos de residentes de Vieques y de Culebra, e incluso de los alcaldes de ambas islas, de que las embarcaciones que trae HMS Ferries no están aptas para el oleaje o el mar caribeño.

“No, negativo porque le puede pasar con la Cayo Blanco, con El Isleño, pasa con la barcaza, que es lo mas duro que hay. Hay que esperar lo que nos diga el Coast Guard, en realidad, para saber qué sucedió con ella”, recalcó.

De hecho, el comandante Rosario dijo que naves más pequeñas que las lanchas de la ATM fueron aprobadas para navegar en la ruta de Vieques y Culebra.

“Estas naves están capacitadas y están aprobadas por la Guardia Costera para navegar la ruta de Vieques y Culebra. Se le hacen pruebas de estabilidad para ver cómo se comporta en diferentes estados del mar”, afirmó.

Cero gastos para la ATM

Droz aclaró que la reparación de la nave Straits Express no será costeada por la ATM.

“Esa nave todavía no la tengo. Si hay algún costo o lo que sea, le toca a HMS porque no he recibido esa embarcación en Puerto Rico”, señaló Droz.

La embarcación salió del puerto de Islas Turcas y Caicos, en las Bahamas, pero se detuvo de emergencia en Puerto Bahia en Santo Domingo, donde se encuentra atracada.

A principios de junio, HMS Ferries trajo la nave Lady Eve. Restaba que llegara Straits Express. Actualmente, se mantienen dando servicio a las islas municipio las naves alquiladas Mr. Mason, Julia Leigh y la barcaza Marilin S. De la ATM, solo está en servicio la embarcación Cayo Blanco y El Isleño.

Mientras que la empresa privada HMS Ferries tiene en funciones las naves Summer Wind, Breeze Point y Lady Eve.

La nave Santa María, que lleva años esperando por mantenimiento en el antiguo muelle de Fajardo, aún no ha sido enviada a Saint Thomas para esos fines.

Isla Bonita y Cayo Largo están en Tampa en mantenimiento y regresan en octubre o noviembre, según Droz.