La embarcación Straits Express de HMS Ferries Puerto Rico que venía a formar parte de la flota de naves que sirven a las islas municipio tuvo un accidente en altamar, cerca de la República Dominicana, y nunca llegó para la fecha en que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) se aprestaba a recibirla, confirmó la propia agencia.

Fuentes de El Nuevo Día revelaron que el pasado 9 de junio una fuerte ola en el océano Atlántico levantó la nave y al caer de nuevo a la superficie su casco se partió, lo que provocó que entrara agua al interior de la embarcación.

Sin embargo, el director ejecutivo de la ATM, Jorge Droz, afirmó que desconoce los detalles del accidente, puesto que las únicas declaraciones que ha recibo por parte de la compañía privada es que la nave “sufrió un daño”.

“Eso es una embarcación que HMS nos iba a traer para la flota de nosotros. No te puedo decir qué le pasó, porque hasta que el Coast Guard no la inspeccione, yo no sé qué le pasó a la embarcación... si se le rompió algo del casco, si se le rompió algo en la hélice o si se le rompió algo en un sitio. El Coast Guard -yo hablé con ellos- la van a inspeccionar algún día de esta semana en Santo Domingo. Pero eso es una embarcación que no hemos recibido todavía”, explicó el funcionario vía telefónica.

Según el portal Marine Traffic, la nave salió del puerto de Islas Turcas y Caicos, en las Bahamas, pero se detuvo de emergencia en Puerto Bahia en Santo Domingo, donde se encuentra atracada.

Straits Express sería una de las cuatro embarcaciones que HMS Ferries prometió traer a Puerto Rico para ampliar el transporte marítimo entre Vieques y Culebra con la isla grande.

“Eran cuatro embarcaciones de carga y pasajero: tres de carga y pasajeros, y una de pasajeros. Esta era la de pasajeros que venía de camino. Ya yo recibí Lady Eve, hace como 10 o 15 días atrás, y esta era otra de las embarcaciones que venía de camino”, indicó Droz.

El funcionario aseguró que los daños, si alguno, que confirme la Guardia Costera en Straits Express serán responsabilidad de HMS Ferries, por lo que la ATM no tiene el deber de sufragar alguna reparación, según el contrato firmado mediante una Alianza Público Privada (APP).

Las cuatro embarcaciones que HMS Ferries traerá a la isla, recalcó Droz, no son nuevas de fábrica. “Son nuevas en Puerto Rico, pero no son nuevas (de fábrica)”, acotó.

Una página en Facebook que se compone de residentes de Vieques y Culebra compartió un video en el que, supuestamente, se ve un buzo dentro de Straits Express mientras el agua llena la nave, pero este medio no pudo confirmar que las imágenes sean verídicas.

Droz afirmó que actualmente son siete embarcaciones y una barcaza las que se mantienen dando transporte marítimo entre Ceiba y las islas municipio.