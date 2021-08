La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, pudiera devengar un salario de $175,000, si se aprueba una propuesta de la Junta de Gobierno para establecer el sueldo y los beneficios que recibirá la funcionaria nombrada el lunes.

La propuesta fue llevada a votación en un referéndum electrónico que cerrará esta tarde, mediante el cual además se establece que Olavarría Cruz podrá contar con un chofer y utilizar la Casa del Presidente, ubicada en los predios del Jardín Botánico de Río Piedras, para actividades filantrópicas.

Varios miembros de la Junta de Gobierno cuestionaron las razones para que un tema de tanta envergadura se lleve a votación electrónica sin que haya una discusión o se den explicaciones directamente a la comunidad universitaria.

“¿De dónde salió el número? ¿Por qué esa cantidad? No es que si ella se lo merece o no se lo merece, de eso no se trata. Lo que queremos es saber por qué ese número. No es como alguien dijo extraoficialmente, que trajo el postulado de que por ella ser mujer se le iba a dar menos que a otros presidentes y no. Ese no es el ‘issue’”, señaló la representante claustral Lourdes E. Soto de Laurido.

Otro de los integrantes del cuerpo rector, que solicitó no ser identificado, argumentó que la discusión del salario de la presidenta interina se debe dar de frente a la comunidad universitaria, mediante una reunión transmitida en vivo.

“No es justo que ella (Olavarría Cruz) empiece su mandato con una controversia así, esto se tiene que discutir”, indicó la docente.

El expresidente de la UPR Jorge Haddock Acevedo recibió un salario de $240,000 anuales, el cual fue objeto de críticas desde su designación en 2018. Previamente, el otrora presidente interino Darrel Hillman recibió un sueldo de $124,000.

Durante años, el salario del presidente de la UPR fue de $105,000 anuales, lo cual fue establecido mediante la certificación 90 del año académico 1996-1997.

En varias agencias de gobierno, los salarios de los funcionarios que se establecen mediante ley permiten otorgar compensaciones por encima del salario base mediante bonificaciones o diferenciales. La UPR no tiene una normativa en esa dirección.

Soto de Laurido puso en duda que esa certificación haya sido derogada, sino que dejó a un lado al momento de aprobado los sueldos de los presidentes interinos desde 2016.

“No entendemos por que tiene que ser a puertas cerradas”, indicó la representante claustral. “Nosotros respondemos a la comunidad universitaria, nosotros fuimos seleccionados por la comunidad universitaria. Debemos tener la responsabilidad de informar a la comunidad e ir en favor de la comunidad. En las discusiones puede surgir información y datos que te puede hacer reflexionar diferente. Esas discusiones tienen que darse y más en este momento”, expresó.