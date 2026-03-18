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La lucha de Jowell: niño puertorriqueño enfrenta rara condición y necesita ayuda para tratamiento

El menor, que padece de miastenia gravis, requiere un trasplante de médula ósea

18 de marzo de 2026 - 8:48 AM

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Aquellas personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de ATH Móvil al 787-951-6704. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La familia de un niño puertorriqueño que enfrenta una condición médica poco común solicitó la ayuda de la ciudadanía para costear el tratamiento especializado que necesita fuera de Puerto Rico.

Los allegados de Jowell explicaron que el menor padece de miastenia gravis, un trastorno neuromuscular que provoca cambios constantes en su condición. Hay momentos en los que puede caminar, comer y hablar con normalidad, mientras que en otros enfrenta severas limitaciones físicas.

Como parte de su tratamiento, Jowell recibió un trasplante de córnea para evitar perder la visión. Sin embargo, su estado de salud requiere ahora un trasplante de médula ósea, un procedimiento que, por su complejidad, no puede realizarse en la isla.

Ante la falta de especialistas en Puerto Rico para atender este tipo de casos, la familia relató que se trasladó a Filadelfia, donde uno de los pocos médicos con experiencia en esta condición atiende en el Children’s Hospital.

Allí, también lr salvaron la vida al niño tras detectarle un tumor detrás del corazón, el cual no podía ser operado localmente.

No obstante, el próximo paso en su tratamiento será el trasplante de médula ósea, que deberá llevarse a cabo en Atlanta, Georgia.

Aunque el hospital cubrirá gran parte de los gastos médicos, la familia necesita recaudar cerca de $15,000 adicionales, además de cubrir costos de viaje y manutención, ya que deberán permanecer fuera de Puerto Rico durante el proceso sin poder trabajar.

Ante esta realidad, la familia hizo un llamado a la solidaridad del país y a mantener a Jowell en sus oraciones.

Aquellas personas interesadas en colaborar pueden hacerlo a través de ATH Móvil al 787-951-6704.

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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