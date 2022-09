Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

Tan pronto como mañana, jueves, 88 escuelas públicas en las regiones de San Juan, Humacao, Bayamón, Arecibo y Mayagüez reiniciarán su calendario de clases presenciales para los estudiantes, confirmó el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“No es el número más grande del mundo, pero queremos arrancar. Hemos sido cuidadosos en ese análisis y hemos excluido municipios que todavía están prácticamente atendiendo la emergencia, enfrentando la recuperación o el tema de accesibilidad”, manifestó el secretario en entrevista con El Nuevo Día.

Más temprano, el titular había anticipado que la agencia evaluaba este miércoles el regreso a clases presenciales en 149 escuelas, tras el impacto del huracán Fiona en Puerto Rico, y que se reiniciarían las clases en los planteles que estuvieran listos.

PUBLICIDAD

Escuelas (Suministrada)

“Se convocó a la totalidad del personal para hacer una inspección profunda, obtener detalles y esta tarde tomar decisiones sobre si esas 149 escuelas pueden y están hábiles para abrir en el día de mañana y comenzar a recibir estudiantes”, subrayó más temprano.

Escuelas (Suministrada)

De esas 149 que fueron evaluadas, Ramos Parés reconoció que “hay un gran número que no cuenta con el servicio de energía eléctrica”. El total actual de escuelas en el sistema público es de 860 planteles, de modo que las 88 que reiniciarán clases mañana representan un 10%. Al momento de esta edición, la agencia no había provisto la lista de esos planteles.

Escuelas (Suministrada)

El titular dijo que el calendario escolar no se verá afectado en esos 88 planteles, pero no descartó que haya escuelas en las que sí podría haber cambios en cuanto a la fecha de fin del semestre, según el momento en que retomen sus actividades escolares, para garantizar que se cubra todo el currículo. Las escuelas abrirán, “en la medida que vayamos progresando con el tema del agua, la luz y la accesibilidad, y que nuestros niños pierdan el menor tiempo posible del tiempo lectivo”.

Escuelas (Suministrada)

El secretario reiteró que el establecimiento de los servicios de energía eléctrica y agua potable en los planteles son elementos clave para determinar si habrá o no clases.

“No queremos que no haya higiene, que no haya agua, que no haya luz. Sabemos que las altas temperaturas están afectando igualmente algunos municipios, todos esos elementos los estamos considerando. Igualmente la capacidad que tenga esa comunidad de comenzar a recibir estudiantes”, manifestó Ramos Parés.

PUBLICIDAD

En las zonas principalmente afectadas por el huracán, además, hay escuelas que se todavía se utilizan como refugio y otras que se vieron afectadas por las inundaciones, pero “son muy pocas”, dijo. Educación identificará un plan alterno para esos planteles, de modo que la comunidad escolar pueda reiniciar labores y clases, mientras se evalúa y atiende el estado de esas escuelas.

El secretario indicó que se evalúa el impacto por municipio para luego convocar al personal a las escuelas y realizar la inspección en los planteles. El personal de ninguna de las escuelas de las regiones de Ponce y Mayagüez -con excepción de dos que reinizarán clases mañana- ha sido convocado.

“Hemos hecho un llamado a la empatía, a todos los supervisores y todos los gerentes a tomar en consideración las condiciones individuales de nuestro personal e igualmente de las familias a las que nos toca atender”, sostuvo. “Mi meta es que en una semana ya el sistema esté estabilizado”, subrayó.