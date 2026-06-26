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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Levantan bandera ante alta cantidad de infecciones de transmisión sexual entre jóvenes en Puerto Rico

Los casos, principalmente en el grupo de 20 a 29 años y a menor escala entre adolescentes, se dan mientras la administración de Jenniffer González dificulta el acceso a la educación sexual en las escuelas públicas

26 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las infecciones de transmisión sexual usualmente se propagan a través del contacto sexual vaginal, oral o anal. Si no son tratadas, pueden convertirse en una enfermedad de transmisión sexual. (Shutterstock)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Durante los primeros tres meses de 2026, los grupos de jóvenes entre los 20 y 34 años de edad registraron la mayoría de los casos de sífilis, gonorrea y clamidia en Puerto Rico, un cuadro que llevó a expertos consultados a hacer un llamado a favor de la educación sexual integral y ampliar el acceso a herramientas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).

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Enfermedades de transmisión sexualDepartamento de Salud Jenniffer GonzálezVIH
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Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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