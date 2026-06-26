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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Levantan bandera ante alta cantidad de infecciones de transmisión sexual entre jóvenes en Puerto Rico
Los casos, principalmente en el grupo de 20 a 29 años y a menor escala entre adolescentes, se dan mientras la administración de Jenniffer González dificulta el acceso a la educación sexual en las escuelas públicas
26 de junio de 2026 - 11:10 PM