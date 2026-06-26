Durante los primeros tres meses de 2026, los grupos de jóvenes entre los 20 y 34 años de edad registraron la mayoría de los casos de sífilis, gonorrea y clamidia en Puerto Rico, un cuadro que llevó a expertos consultados a hacer un llamado a favor de la educación sexual integral y ampliar el acceso a herramientas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).