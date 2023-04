Desde hace tres años, la Línea de ayuda 24/7 de Proyecto Matria (787-489-0022) ha atendido más de 5,310 llamadas por casos de personas en situaciones de violencia de género desde un enfoque solidario, holístico y que comprende las barreras sociales y económicas que enfrentan las víctimas, con el fin de salvar sus vidas.

“Manejar la línea nos ha permitido comprobar toda la diversidad de situaciones que pueden enfrentar las mujeres cuando están en situaciones de violencia de género, que ellas sí quieren salir, y, a veces, lo que les impide hacerlo son las barreras sociales y económicas que se encuentran en el camino”, destacó la directora ejecutiva de Proyecto Matria, la licenciada Amárilis Pagán Jiménez.

En medio de la llegada de la pandemia de COVID-19 a Puerto Rico, organizaciones que ofrecen servicio directo a las víctimas se habían percatado de la falta de orientación para atender la violencia de género. Ante esta situación, Matria junto a otras entidades creó la línea, por la cual brindan apoyo de emergencia, planes de escape y otros servicios a personas en situaciones de violencia de género.

Pagán Jiménez explicó que cada organización tiene asignada una persona por turno para la línea. Las otras seis entidades que colaboran con el cuadro telefónico, abierto desde el 23 de abril de 2020, son: Casa Protegida Julia de Burgos, Casa de la Bondad, Hogar Ruth, Casa Pensamiento, Casa Juana Colón y Proyecto Matria.

“Pensamos hacía falta un solo número que fuera atendido por varias organizaciones. A partir de ahí, se nos ocurrió que hubiera una línea de ayuda, pero como un modelo de cuadro telefónico virtual 24/7. Cuando alguien llama nos suena el teléfono a todas las organizaciones, y la que esté disponible es la que levanta el teléfono”, detalló.

“Hay más personas en las horas del día, pero, en la noche, las organizaciones que son albergues tienen personal destacado para atender la línea”, abundó Pagán Jiménez.

Proyecto Matria también ha hecho 3,043 llamadas de seguimiento, de manera segura, de casos que llegaron a la línea de ayuda 24/7.

Además, la directora indicó que aumentan las llamadas en momentos en donde hay más visibilidad sobre un caso de feminicidio en la prensa.

Necesidad de protocolos en las llamadas

Destacó como uno de los aprendizajes de la línea de ayuda la importancia de trabajar en convergencia con una mirada centrada en el trauma y especializada en asuntos de violencia de género.

“Una persona que llama a la línea quizás no está lista para completar su trámite, por lo que tenemos un protocolo de identificar esa llamada y, posteriormente, dar seguimiento sin poner en riesgo a la víctima. Por ejemplo, nosotros no podemos devolver llamadas porque no sabemos quién va a responder el teléfono. Así que sabemos que se necesitan tener protocolos para poder dar seguimiento”, explicó la abogada.

Pagán Jiménez indicó que, a través de esta iniciativa, también han recibido llamadas de familiares y profesionales del campo sicosocial que se encuentran con casos de violencia de género y “se percatan que la respuesta del sistema de justicia no necesariamente es la adecuada”.

“Los primeros minutos de la llamada se aprovechan para darle toda la información que la víctima necesite para llamar luego, de ser necesario. Nos ha pasado (que recibimos) una llamada, y, de repente, está la parte agresora al lado de la mujer que está hablando con nuestra manejadora de caso”, contó.

Indicó que establecen estrategias para asegurar que la víctima salga ilesa de esa situación de riesgo. “Una de las razones por las que hay protocolos en este tipo de líneas es porque nosotras sabemos, y está estadísticamente comprobado, que el momento de mayor letalidad en una situación de violencia de género es cuando la persona agresora sabe que ella (la víctima) está en el proceso de escapar y que por lo tanto va a perder control”, explicó.

Recalcó que las llamadas son totalmente confidenciales y que el personal detrás de la línea tiene el conocimiento, experiencia y sensibilidad para atender los casos.

“Sus decisiones van a ser respetadas. Esto quiere decir que nosotras no las vamos a forzar a tomar decisiones para las cuales no están listas, y si nos lo permiten, vamos a evaluar la letalidad de su caso, su nivel de peligro, para que ella pueda tomar decisiones. Además, si ella lo desea, se trabaja un plan de seguridad o un plan de escape, de acuerdo a lo que necesite”, compartió.

La diferencia entre un plan de seguridad y uno de escape es que el primero se refiere a cuando la persona ya está separada de la parte agresora. En el plan de escape, la víctima todavía está viviendo con su agresor y bajo su control y se necesita una ubicación en algún albergue.

Describió la línea como “un espacio de convergencia de esfuerzos”. “Hemos ido generando una red de colaboradoras y colaboradores de otras organizaciones. Es un acercamiento diferente, holístico y comprende todas las barreras”, puntualizó.

De estar en una situación de violencia de género, puede llamar a la Línea de ayuda 24/7 al 787 489-0022.