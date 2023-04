En Puerto Rico, una mujer es asesinada cada siete días.

Así lo reveló el estudio “La persistencia de la indolencia”, que Proyecto Matria y Kilómetro 0 publicaron en 2019, y que realiza un análisis no gubernamental de la violencia de género en el país entre el 2014 y el 2018.

Pese a que hace 26 meses el gobierno oficializó la declaración de emergencia por la violencia machista, la incidencia de feminicidios persiste e, incluso, aumenta. Los datos del Observatorio de Equidad de Género muestran que entre 2020 y 2022 se han perpetrado al menos 212 feminicidios.

Ante una compleja situación, reconocemos la importancia de nombrar correctamente las violencias que enfrentan las personas por su género. A continuación, definimos algunos términos que debes conocer sobre la violencia machista:

1. Violencia de género:

Nombra actos dañinos dirigidos a una persona o grupo de personas por desigualdades de género. Tiene su origen en los roles estereotipados asignados a hombres y mujeres, así como en las condiciones estructurales que colocan en desventaja a las personas feminizadas, como mujeres, niñas y personas dentro de las comunidades LGBTQ+. La violencia de género incluye la doméstica y la sexual, entre otras.

2. Violencia doméstica o de pareja:

Son aquellos actos violentos perpetrados entre parejas, exparejas o aquellas personas que sostuvieron un tipo de relación íntima.

Pese a incluir la palabra “doméstica”, esta manifestación de la violencia de género no significa que la agresión sólo puede ocurrir en el espacio doméstico. La violencia doméstica tiene diversas manifestaciones como física, económica y emocional, entre otros.

3. Ley 54:

Esta legislación fue promulgada el 15 de agosto de 1989 para prevenir e intervenir con la violencia doméstica. Al momento de su aprobación, se consideraba una medida de avanzada que sirvió de guía para establecer leyes similares en otras partes del mundo.

La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, que ha tenido un sinnúmero de enmiendas para atemperarse a los tiempos, provee remedios civiles y criminales ante la violencia de género que incluyen pero no se limitan a agresiones físicas, verbales y sexuales.

4. Órdenes de protección:

Una orden de protección es un remedio civil que provee la Ley 54-1989 para detener un patrón de violencia doméstica. Las también conocidas como órdenes de alejamiento pueden ser solicitadas por cualquier persona que haya sido víctima de violencia doméstica, sin importar el sexo, género, orientación sexual, raza, clase social y estatus migratorio.

5. Violencia sexual

La violencia sexual consiste todo acto sexual, consumado o no, que no haya sido consentido o deseado por una de las partes involucradas. Esta manifestación de la violencia también incluye comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. La violencia sexual puede ser dirigida o perpetrada por todo tipo de personas, sin distinción de edad, sexo, género y orientación sexual. Además, puede darse en diversos ámbitos, que van desde el hogar hasta los espacios de trabajo.

6. Violencia física:

Como indica el término, consiste en cualquier acto que cause o intente causar daño físico en un contexto de violencia doméstica. Las agresiones físicas pueden ir desde golpes, patadas y empujones hasta pellizcos, jalones de pelo, mordiscos y quemaduras. También, puede ser la denegación a obtener atención médica y obligar a consumir cualquier tipo de sustancia como alcohol o drogas.

7. Violencia emocional

La violencia emocional es una manifestación de la violencia doméstica centrada en minar la autoestima de la víctima a través del menosprecio de sus cualidades. Algunas manifestaciones de la violencia emocional o psicológica son insultos y amenazas con hacer daño a la víctima, a sus seres queridos o a las relaciones que sostiene con ellos. En ese sentido el aislamiento de amistades y familia también se considera como un tipo de maltrato emocional y psicológico.

8. Violencia económica

La violencia económica suele considerarse un tipo de violencia emocional. La misma consiste en intentar o lograr que la personas víctima dependa económicamente de la persona agresora mediante el control de sus finanzas, limitación al acceso de ellos, impidiendo que asistan al trabajo o incluso limitando los recursos como comida, efectos de higiene, servicios de salud, entre otros.

9. Feminicidio

El término se utiliza para nombrar los asesinatos de mujeres por las condiciones estructurales que las ponen en desventaja respecto a los hombres. El término original es “femicidio”, que surgió como una variante a “homicidio”, para visibilizar las opresiones y violencias estructurales que atraviesan las mujeres en sociedades patriarcales. El término ha evolucionado a “feminicidio”, que está más relacionado a la palabra “genocidio” en denuncia a la escasa respuesta de los gobiernos en proteger las vidas de las mujeres.

Aunque muchos países siguen empleando la palabra “femicidio”, en Puerto Rico se utiliza “feminicidio” dado a que también es el término que tipifica legalmente este tipo de asesinatos.

10. Feminicidio íntimo

Es aquel asesinato de una mujer en un contexto de violencia doméstica o perpetrado por una pareja, expareja, por alguien con quien hayan sostenido relaciones íntimas o con quien hayan procreado hijos.

En Puerto Rico suelen llamarse “feminicidio” únicamente a este tipo de casos, sin embargo, como se explicó antes, el término realmente engloba cualquier asesinato de una mujer por el hecho de serlo.

11. Feminicidio no íntimo

Se refiere al asesinato de una mujer a manos de un desconocido o con quien no tenía ningún vínculo. Por ejemplo, si una agresión sexual, o el intento, culmina con el asesinato de una mujer a manos de un extraño.

12. Feminicidio indirecto

Los feminicidios indirectos son aquellos en los que la muerte de la mujer no era el objetivo de la violencia. Puede ser, por ejemplo, las muertes por trata humana, narcotráfico, crimen organizado y por prácticas dañinas, como la violencia obstétrica.

13. Transfeminicidio

Asesinato de una persona trans en rechazo a su identidad de género. En el contexto de Puerto Rico, el Observatorio de Equidad de Género incluye entre los transfeminicidios los asesinatos a personas no binarias, para visibilizar el rechazo a la diversidad sexual y de género.

14. Ciclo de violencia doméstica

Es un concepto acuñado por la psicóloga estadounidense Lenore Walker para nombrar el proceso cíclico de la violencia en relaciones de parejas, y que suele tener tres fases: tensión, agresión y conciliación. Pese a que se conoce como un “ciclo” diversas expertas lo consideran, más bien, un proceso, esto para reconocer la capacidad de la persona víctima de poder salir de la relación violenta.

15. Patriarcado

El patriarcado es una forma de organización social basada en la dominación de los hombres sobre todo lo considerado femenino. El patriarcado dicta los roles de género y suele ser la base de las desigualdades sociales.

16. Sexo

El sexo es una identificación asignada al nacer, y que se determina de acuerdo a aspectos biológicos y la genitalia. En la mayoría de los casos, las personas son identificadas como mujeres o como hombres.

17. Género

El género es una construcción social que tiene que ver con las expectativas de cómo se debe comportar una persona según su sexo. Es la combinación de características, comportamientos y roles asociados al género con el que se identifican las personas. A diferencia del sexo, el género va más allá del binario hombre-mujer.

18. Perspectiva de género

La perspectiva de género es una metodología para el análisis transversal de las situaciones sociales, que toma en cuenta las opresiones y privilegios entre los diversos géneros. Esta herramienta conceptual permite observar el impacto del género en las oportunidades, interacciones y roles de las personas.