El director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, confirmó esta mañana que los hackers que afectaron la semana el servicio del AutoExpreso solicitaron dinero para liberar los datos que “secuestraron”.

“Es una cantidad equis de dinero que solicitan. No puedo entrar en detalles porque no quiero afectar la investigación que se está llevando a cabo”, dijo González en entrevista radial con (WKAQ - 580 AM).

“Pero, en una nota de secuestro de datos lo que hacen es que solicitan una cantidad equis”, agregó.

Ante la pregunta de si le estaban pidiendo millones de dólares, González contestó que “no quisiera entrar para no afectar el proceso”.

Cuando se le reiteró la misma pregunta, contestó: “Sí, equis cantidad cantidad de dinero de dólares”.

Durante una conferencia de prensa el lunes pasado cuando el gobierno ofreció información del hackeo, la directora ejecutiva interina de la Oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Nannette Martínez, indicó que “no se solicitó pago”.

Indicó que los hackers solamente habían dejado una nota indicando que se comunicaran con ellos para la liberación de los datos, en lo que se conoce como “ransonware”, que usualmente se pide dinero a cambio.

Mientras, González indicó que, por el momento, el sistema no se ha podido restablecer para reanudar el servicio, por lo que no se están registrando multas.

También reiteró que no han encontrado evidencia de que se hayan comprometido los datos de las personas que están registradas en el sistema de AutoExpreso.