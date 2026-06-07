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Residente de Texas sufre traumas tras caer desde una muralla en La Perla

Paramédicos transportaron al hombre de 35 años a un hospital de San Juan

7 de junio de 2026 - 8:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que el caso fue reportado a eso de las 12:37 a.m. del pasado viernes. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un residente de Texas se encuentra en hospitalizado tras caer en los predios de la comunidad La Perla desde una de las murallas del Viejo San Juan.

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La Policía informó que el caso fue reportado a eso de las 12:37 a.m. del pasado viernes.

El incidente tuvo lugar en la muralla que está frente al Museo de San Juan, en la calle Norzagaray.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Municipal de San Juan, el querellante, de 35 años, alega que “se encontraba teniendo relaciones sexuales con una mujer, la cual se desconoce identidad”, cuando se resbaló, “cayendo al vacío en el área de La Perla”.

“Se hicieron gestiones con Manejo de Emergencias San Juan”, agrega el informe policiaco.

Agregó que, luego, para médicos “indicaron que el querellante tenía múltiples traumas en distintas partes del cuerpo”.

El hombre fue transportado al Centro Médico de Río Piedras. No se precisó la gravedad de su condición de salud.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPolicía Municipal de San JuanLa PerlaAccidentes
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