Los nombramientos de Jenniffer González y la muerte de Héctor Travieso entre los cinco contenidos más vistos de la semana

“ En el día de ayer 6 de enero, Papi, que para ustedes fue y será Héctor Travieso, falleció a causa de un paro cardíaco. Todavía hay muchas preguntas que actualmente no podemos responder. Siempre estaremos agradecidos de Lola (Isabelita), su amada esposa, quien siempre estuvo junto a él ”, expresó la familia en declaraciones escritas.

Un vistazo a la trayectoria artística de Héctor Travieso. El actor y comediante cubano Héctor Travieso falleció el 6 de enero del nuevo año por razones que aún no han sido reveladas.

