La tarjeta de vacunación contra el COVID-19 con la serie completada será el pase de entrada a Puerto Rico para los viajeros que arriben desde hoy a la isla en vuelos domésticos, informó el gobernador Pedro Pierluisi.

Ante eso, las personas que cumplen con estos requisitos no tendrán que presentar un resultado negativo de una prueba molecular del virus. Sin embargo, quienes no se hayan vacunado o provengan de vuelos internacionales deberán mostrar un resultado negativo que no tenga más de 72 horas incluyendo el día de su llegada o se exponen a una multa de $300.00.

“Ahora, el pasajero tendrá que certificar que está completamente vacunado en un periodo de dos semanas o más de haberse inoculado. De igual forma, deberá indicar la vacuna recibida, las fechas de la administración y subir una foto de la tarjeta de vacunación”, reza un comunicado de La Fortaleza sobre el proceso a realizar en la declaración de viajero.

Los cambios se producen luego de que Pierluisi enmendó la Orden Ejecutiva 2021-037 que los cambios para los pasajeros vacunados entraban en vigor el próximo viernes.

“Todas las medidas que hemos establecido buscan salvaguardar la salud y seguridad de todos. Las disposiciones que se han tomado en el aeropuerto han sido efectivas y la vacunación sigue demostrando que funciona. Agradezco el trabajo del Departamento de Salud y que pudieron lograr de manera rápida los cambios necesarios para permitir que los nuevos estatutos para pasajeros de vuelos domésticos entraran en vigor”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos Mellado, subrayó que cualquier persona que llegue sin evidencia de estar vacunado o sin un resultado negativo de la prueba del COVID-19 deberá permanecer en cuarentena desde el día que arribe a Puerto Rico hasta que tenga un resultado negativo de la prueba y la suba a su declaración de viajero de manera digital.

En el caso de que el resultado haya sido positivo, la persona deberá permanecer en aislamiento.