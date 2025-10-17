Opinión
17 de octubre de 2025
Noticia
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

LUMA Energy despide a 160 empleados en medio de crisis de efectivo

La empresa responsabilizó al gobierno de incumplir con las transferencias presupuestarias estipuladas en el contrato

17 de octubre de 2025 - 10:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
LUMA indicó que la reducción de plantilla se materializó “en casi todos los niveles”. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

El consorcio LUMA Energy informó este viernes las cesantías de cerca de 160 empleados “en casi todos los niveles” de la empresa, una medida que atribuyó a la falta de liquidez causada por los supuestos incumplimientos del gobierno en las transferencias presupuestarias que debe realizar periódicamente.

En declaraciones escritas, la compañía a cargo de la transmisión y distribución eléctrica subrayó que la determinación siguió a otras medidas tomadas recientemente, que incluyeron la reducción en tareas de manejo de vegetación, retrasos en el reemplazo de componentes de la red y pagos a suplidores y contratistas y congelación de plazas.

“A pesar de estas medidas, tuvimos que tomar la decisión más difícil de todas: reducir nuestra fuerza laboral en aproximadamente 160 posiciones en casi todos los niveles de la organización, buscando minimizar el impacto en nuestras operaciones de campo. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Cada empleado que deja LUMA ha contribuido valiosamente a la misión de transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. La empresa está comprometida a tratar a cada persona impactada con respeto y a brindarle apoyo durante su proceso de transición”, indicó LUMA.

De acuerdo con LUMA, desde inicios de año, la Autoridad de Energía Eléctrica ha retenido el 70% de los fondos que debe transferirle bajo el acuerdo de operación y mantenimiento suscrito en 2020, una afirmación que la administración de Jenniffer González ha rechazado repetidamente y que constituye el núcleo de la pugna contractual entre las partes, que al presente se dirime en el Tribunal Federal.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

LUMA EnergyDespidosAEEJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
