LUMA Energy despide a 160 empleados en medio de crisis de efectivo

El consorcio LUMA Energy informó este viernes las cesantías de cerca de 160 empleados “en casi todos los niveles” de la empresa, una medida que atribuyó a la falta de liquidez causada por los supuestos incumplimientos del gobierno en las transferencias presupuestarias que debe realizar periódicamente.

En declaraciones escritas, la compañía a cargo de la transmisión y distribución eléctrica subrayó que la determinación siguió a otras medidas tomadas recientemente, que incluyeron la reducción en tareas de manejo de vegetación, retrasos en el reemplazo de componentes de la red y pagos a suplidores y contratistas y congelación de plazas.

“A pesar de estas medidas, tuvimos que tomar la decisión más difícil de todas: reducir nuestra fuerza laboral en aproximadamente 160 posiciones en casi todos los niveles de la organización, buscando minimizar el impacto en nuestras operaciones de campo. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Cada empleado que deja LUMA ha contribuido valiosamente a la misión de transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. La empresa está comprometida a tratar a cada persona impactada con respeto y a brindarle apoyo durante su proceso de transición”, indicó LUMA.

De acuerdo con LUMA, desde inicios de año, la Autoridad de Energía Eléctrica ha retenido el 70% de los fondos que debe transferirle bajo el acuerdo de operación y mantenimiento suscrito en 2020, una afirmación que la administración de Jenniffer González ha rechazado repetidamente y que constituye el núcleo de la pugna contractual entre las partes, que al presente se dirime en el Tribunal Federal.

