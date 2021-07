Ante denuncias de ciudadanos sobre lecturas estimadas en sus facturas del servicio de energía eléctrica, a un mes de la entrada de LUMA Energy, el portavoz del consorcio, José Pérez, rechazó que todas las facturas sean estimadas, al tiempo que señaló que en su plan de mejoramiento de sistemas, LUMA se encargará del reemplazo de generadores análogos por generadores que puedan leerse de manera remota.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Pérez sostuvo que “cualquier reclamación de factura que se haya recibido a partir del 1 de junio al 30 de junio corresponde a las lecturas que se dieron antes, que le pertenecían a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”.

Indicó que a partir de julio, las facturas que emita LUMA dependerán de la fecha en que inicia el ciclo de facturación de cada abonado.

A continuación, cinco preguntas y respuestas sobre las lecturas estimadas:

1. ¿Qué es una lectura estimada?

“Estimada es cuando un registro (un contador) no está accesible y/o visible al lector, que es la persona que se envía a la calle a leer, pues ciertamente se tiene que estimar porque no hay visibilidad del contador. Eso toda la vida ha ocurrido”, dijo Pérez. Esta visibilidad o accesibilidad, indicó, puede verse afectada, por ejemplo, por construcciones a través del tiempo o vegetación que obstruya el acceso.

“Muchas personas, lamentablemente y por situaciones distintas, tapan el registro y por consiguiente no hay forma de que un lector esté en el campo y por consiguiente pueda leer el registro, así que se estima esa lectura de ese cliente en particular”, añadió Pérez.

En conferencia de prensa este jueves, el presidente y principal oficial ejecutivo de LUMA, Wayne Stenbsy, admitió que la lectura de contadores en la calle “se detuvo” cuando LUMA entró en funciones el 1 de junio, pero dijo que ya se había retomado esta operación, a un mes del inicio de operación del consorcio.

2. ¿Qué periodo puede cubrir una lectura estimada?

La lectura estimada no puede sobrepasar de 120 días. “Las facturas que están saliendo o que van a ser estimadas, van a ser en un periodo menor a los 120 días y es porque el contador o el registro asociado al cliente no está accesible ni visible a la persona”, dijo Pérez. Esto significa que un abonado no debe pasar más de cuatro meses recibiendo una lectura estimada.

“Lo que ocurría antes era que la gente se molestaba porque la Autoridad (de Energía Eléctrica) no cumplía con la ley en el sentido de que se estimaban más de 120 días que es lo que establece la ley”, agregó sobre la operación de la corporación pública.

Según la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, la AEE tiene un término de 120 días para corregir errores de cálculo en la factura residencial. Luego de ese término, no puede reclamar cargos retroactivos a menos que el cliente mantenga el contador fuera del alcance visual de los lectores o en eventos de fuerza mayor, tales como huracanes.

En febrero, el Negociado de Energía de Puerto Rico determinó investigar las quejas sobre ajustes en las tarifas estimadas que en ese momento realizaba la AEE, supuestamente, fuera de los términos establecidos en ley.

En ese momento, el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres, denunció un “creciente número de casos” de clientes con irregularidades en su factura de luz y ajustes por concepto de facturación estimada, “en ocasiones por más de un año”. Sostuvo entonces que, en la mayoría de los casos, “los ajustes de factura que la AEE está realizando son ilegales”, al exceder los 120 días permitidos por ley.

3. ¿Quiénes deben y pueden reclamar las lecturas estimadas?

“Si usted recibió una factura estimada en los últimos dos meses, ciertamente si va a pasar un mes más y la recibe estimada, mi consejo es que vaya a una oficina de servicio al cliente o nos llame al 1-844-888-5862 para que resuelvan ese asunto porque no debe y no puede ser de más de 120 días”, sostuvo Pérez.

Para aquellas personas que siempre han recibido una factura estimada, la recomendación fue la misma: “que nos visite, nos envíe un correo electrónico, nos escriba por Twitter o Facebook Messenger en relación a su problemática con una lectura estimada y es deber de nosotros responder ese asunto”.

Indicó que una buena práctica es tomarle fotos al contador y presentarlas como evidencia.

En su página web, LUMA indica que objetar una factura no exime de la responsabilidad de pago. “Debes pagar la cantidad correspondiente al promedio de las facturas no objetadas durante los meses anteriores a la factura objetada hasta 6 meses. En aquellos casos en que la factura objetada sea la primera factura, deberás pagar una suma equivalente al depósito. En el caso en que el promedio de las facturas no objetadas sea mayor a la factura objetada, deberás pagar el monto objetado”.

4. ¿Qué se está haciendo para evitar las lecturas estimadas?

“La AEE hace muchos años comenzó la renovación de los contadores para lectura remota, lo que pasa es que no se cumplió con la totalidad de Puerto Rico, de 1.4 millones de clientes. Esa gran cantidad de contadores no todos se leen remotamente. Parte de lo que nosotros vamos a traer como servicio al cliente para evitar las estimaciones es, y está en el plan de mejoramiento de sistemas presentado ante el Negociado (de Energía), es el cambio de todos los registros para que sean registros inteligentes de lectura remota”, sostuvo Pérez.

Indicó que el proceso para que todas las lecturas sean remotas se hará “paulatinamente” y que esperan iniciar a finales de este año o principios del 2022, al tiempo que no precisó la cantidad de contadores que habría que reemplazar. Apuntó que se trata de una cantidad “sustancial”.

5. ¿Cómo puedo saber si mi factura es por lectura del generador (leída) o estimada?

Pérez señaló que al momento no han cambiado el sistema de facturación, por lo que las personas pueden ver el tipo de lectura en la factura que reciben física o digitalmente como cuando la operación estaba en manos de AEE.

Al observar la factura, encontrarán unas gráficas del costo mensual del kilovatio por hora, a razón de centavos. Cada columna, representativa de un mes en particular, tendrá un diseño: si es leída tendrá líneas diagonales y si es estimada tendrá puntos.

“Nosotros ahora vamos a hacer una factura mucho más legible que está ante la consideración del Negociado de Energía, que la persona cuando la recibe puede darse cuenta (si es leída o estimada). Más sencillo que unos puntos o diagonales en un cuadrado, se va a decir más claro. (Será) una factura mucho más legible”, sostuvo.

