“El NEPR estableció unos estándares, para lo que es una emergencia, que son tan y tan estrictos que, si no es porque hay un componente del sistema eléctrico que, por alguna razón, tiene una falla monumental y al no repararlo habrá clientes en una situación delicada por muchísimo tiempo, no se cumplen. Nosotros entendemos que eso no lo apoya la ley y que no es un beneficio para el cliente porque, al final del día, hay situaciones de distintas magnitudes y distintos tipos de necesidades que el mecanismo de emergencia y de tarifa temporera permite una solución inmediata y a corto plazo”, enfatizó Alejandro Figueroa Ramírez, principal oficial regulatorio del operador.