A tres días del apagón que afectó a todo Puerto Rico, el consorcio LUMA Energy desconoce qué fue lo que provocó la emergencia que, hasta ahora, se presume que inició con un incendio en el patio de interruptores de la unidad 5 de la central Costa Sur, en Guayanilla.

Así se desprende de las declaraciones del vicepresidente de Asuntos Regulatorios de LUMA Energy, Mario Hurtado, quien, a preguntas de El Nuevo Día, indicó que el consorcio enfocaba sus labores actuales en la restauración del servicio a los clientes para luego iniciar una investigación sobre el incidente que dejó a Puerto Rico a oscuras.

Pese a preguntas de este medio, no fue categórico sobre si habían iniciado una investigación para contestar el por qué la avería de un “breaker” o interruptor de salida provocó que todo el sistema energético de la isla colapsara.

“Nosotros hemos estado completamente enfocados en la restauración del servicio. Eso es la prioridad número uno y la seguridad de nuestros empleados y el público. Tan pronto completemos ese proceso, pues obviamente eso va a ser un paso importante y vamos a empezar la investigación y vamos a actuar de una manera responsable y técnica para hacer la investigación y dilucidar qué ocurrió, por qué ocurrió y los pasos que se tienen que tomar para prevenir que ese tipo de situación se repita”, aseveró el ejecutivo en entrevista telefónica.

- ¿No ha iniciado la investigación en lo que ustedes completan el restablecimiento del servicio?”, se le insistió.

“Estamos enfocados en restaurar el servicio al cien por ciento de los clientes y ese es el enfoque importante del equipo y nuestra gente clave, y tenemos la mejor gente enfocada en eso, porque eso es lo más importante en este momento y tan pronto ocurra eso, la atención número va a hacer en la investigación y, obviamente, mantener el sistema estable. Pero ese es el momento en que vamos a enfocar más en la parte investigativa”, respondió.

/ Jesús Manuel Pesquera es el dueño del colmado Jardines, ubicado frente al residencial Jardines de Caparra. Hasta la mañana del sábado, el gasto en gasolina para nutrir 10 generadores que energizan su negocio, su casa y residencias de otros familiares con necesidad, va por $400. (David Villafane/Staff)

Pesquera muestra sus plantas eléctricas, las que usa para mantener su negocio y hogar con luz. (David Villafane/Staff)

Pedro Feliciano, dueño de Colmado Feliciano. (David Villafane/Staff)

José Rosario en su negocio Next Generation Cut junto a su cliente Omar Dávila. “Tienes menos cliente y trabajar es fuerte con abanicos porque el calor está fuerte y se afecta el negocio”, dijo Rosario al comentar que para él no es opción cerrar el local ya que “tienes que pagar las deudas sí o sí”. (David Villafane/Staff)

Sector La Morenita, Bayamón. (David Villafane/Staff)

Poste de luz en Jardines de Caparra. (David Villafane/Staff)

Vicente Ortiz, residente en La Morenita, abre su factura de energía eléctrica. (David Villafane/Staff)

Un residente del sector La Morenita en Bayamón. (David Villafane/Staff)

Zona de Jardines de Caparra aún sin servicio de energía eléctrica. (David Villafane/Staff)

José Rosario en su negocio Next Generation Cut junto a su cliente Omar Dávila. (David Villafane/Staff)

Cynthia Rosario, empleada del laboratorio, indicó que el sistema de computadora con que se corre el día a día del laboratorio estaba “lento” y la avería en el sistema eléctrico dejó al local sin teléfono. (David Villafane/Staff)

La entrevista con Hurtado se desarrolló luego de que la compañía informó al mediodía del sábado que tras más de 56 horas de la emergencia solo habían restablecido el servicio eléctrico a 1.3 millones de clientes con una generación de 1,800 megavatios, cifra que bajó a 1.2 millones en el informe de las 5:00 pm. debido a interrupciones en el servicio.

Cuestionado sobre quién desarrollaría la investigación, Hurtado respondió que ya LUMA identificó a personal “con bagaje” para que la pueda llevar a cabo, pero no descartó que necesiten de personal externo adicional para poder completar la pesquisa.

“Las investigaciones de este tipo de eventos siempre las hace LUMA y traen expertos que sean necesarios en ese caso por ser un evento con un interruptor. Es posible que nos asesoremos con expertos en esa tecnología en particular y en ese tipo de maniobra en particular y obviamente vamos a traer a los expertos más importantes para poder hacer la investigación y presentar los hechos y trabajar y hacer los cambios para que esto no ocurra otra vez”, aseveró, sin precisar si ello implicaría que la compañía deba contratar a personal fuera de la isla para que ejecute la investigación.

El ejecutivo tampoco pudo precisar si se sustituyó el presunto interruptor que provocó el apagón para volver a utilizar la unidad 5 de Costa Sur.

“Se han hecho varios trabajos en la subestación de Costa Sur para poder permitir que pueda fluir energía de varias de esas fuentes de generación. No tengo información específica de ese interruptor. Sé que ese interruptor sufrió un daño catastrófico, entonces ese interruptor no se está utilizando en estos momentos porque quedó dañado de una manera que no se puede utilizar”, formuló.

Tanto el consorcio como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incumplieron con todas las proyecciones que habían estipulado como el plazo para que el sistema estuviera totalmente restablecido. El miércoles en la noche -horas después del apagón que inició a las 8:45 p.m. aproximadamente- ambas entidades indicaron que el servicio estaría restaurado en su mayoría dentro de un período de 12-24 horas, pero ello no ocurrió.

En su lugar, el vicepresidente de Asuntos Energéticos de LUMA, Kevin Acevedo, afirmó que podía asegurar “con confianza” que un millón de clientes tendrían servicio de luz para la noche de ayer, viernes. No fue hasta esta madrugada que se alcanzó dicha cantidad de abonados sin servicio.

Ahora, Hurtado aseguró que para la noche de este sábado todo el sistema debería haberse restaurado, aunque no descartó que se reporten más interrupciones.

“El servicio estamos trabajando duro para tenerlo cien por ciento establecido hoy (sábado). Todavía hay la posibilidad de que puedan haber interrupciones momentáneas mientras se estabiliza el sistema. Cuando llega las horas picos, quiere decir que hay una demanda. Estamos trabajando duro para poder inyectar suficiente energía para que podamos llegar a ese pico, pero existe la posibilidad de que eso no se pueda cumplir. En ese caso, puede ser que hayan interrupciones adicionales esta noche”, señaló.

“Si no hay contingencias inesperadas, sí pensamos que tarde esta noche el cien por ciento estaría establecido de una manera estable”, añadió.