La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, afirmó hoy que continuará su defensa en favor de la protección de los recursos naturales del país, esto luego que trascendiera esta mañana que su familia es propietaria de un apartamento en el complejo de Palmas del Mar, en Humacao.

“A mí para callarme me tienen que matar. Yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer, me están viendo, ¿verdad? No tengo miedo, no tengo miedo y a lo menos que yo le tengo miedo es a la muerte, así que hagan lo que les dé la gana, yo voy a seguir denunciando lo que está mal”, afirmó Nogales al asumir un turno durante la vista de la Comisión de Gobierno de la Cámara que consideró hoy la designación de Omar Marrero como secretario de Estado.

Nogales describió los señalamientos en su contra como un acto de persecución perpetrado por la administración de Pedro Pierluisi que viene como resultado de su activismo en contra de la construcción de un área recreativa en el condominio Sol y Playa, en Rincón, y por exigir la destitución del secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo.

Dijo, además, que los señalamientos -los cuales rechazó- no ponen en entredicho su activismo y compromiso en defensa de los recursos naturales, aunque alegó que ese, precisamente, era el “objetivo”. “Puedo seguir defendiendo los recursos naturales con mi cara limpia y con la conciencia tranquila y lo voy a seguir haciendo y si el objetivo era callarme en cuanto a las denuncias que yo puedo hacer sobre la zona costera, se equivocaron”, puntualizó.

Esta mañana trascendió que Nogales era dueña de una propiedad en la exclusiva área residencial. La legisladora, sin embargo, rechazó que la estructura estuviera dentro de la zona marítimo terrestre y señaló que la vivienda es parte de un negocio de venta y alquileres de apartamentos de su progenitora.

La propiedad, detalló, pertenece a la corporación Ocean Villas Corp., en la que ella figura como oficial presidenta, tesorera y agente residente. “No soy dueña, ni accionista, ni obtengo beneficio alguno de ella. Es una corporación cerrada o íntima, incorporada el 10 de noviembre de 2004, que no emite ni ha emitido acciones, y que ha presentado las planillas correspondientes e informes anuales ininterrumpidamente, siendo los últimos los del año 2020. Ninguna propiedad de esa corporación, mía o de mi familia fue construida o está actualmente sobre la zona marítimo terrestre”, explicó.

Nogales cuestionó qué favores le debe el gobierno a Machargo y por qué esa defensa tan férrea al funcionario que ha justificado sus acciones en torno a la construcción supuestamente ilegal en Rincón, que se encuentra paralizada y en medio de un pleito incoado por la Junta de Planificación para la revocación de los permisos.

“¿Qué poder tiene el señor Machargo que ha tenido esta respuesta violenta hacia mí? “, argumentó.

¿De dónde viene esa persecución?, le cuestionó El Nuevo Día.

“Del gobierno, de Pierluisi, de la secretaria de la gobernación (Noelia García), claramente...eso viene de ahí, pero, vuelvo y les digo, eso viene de más arriba y como aquí hay un plan de la privatización de nuestras costas y de la venta de nuestros recursos naturales”, respondió.

“El problema que ellos tienen es que a mí no me calla nadie, como se los dije anteriormente, si ellos me quieren callar, me tienen que matar y yo no tengo miedo a eso”, reafirmó.

Por su parte, Manuel Natal, coordinador general del MVC, cualificó como un “operativo de mentiras” y “ataques infundados” las acusaciones contra Nogales. “Primero, le acusaron de haber instado a los manifestantes a hacerle daño a los miembros de la Policía. FALSO. Ahora, de ser titular de una propiedad en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). FALSO. Todo esto luego de que Mariana denunciara la incompetencia del DRNA y su secretario”, escribió en su perfil de Twitter.