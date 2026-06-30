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Más cara la luz de julio a septiembre: Negociado de Energía aprueba aumento de 4.9%

Aunque menor a lo solicitado originalmente, para un cliente residencial promedio, el alza representará $10.75 adicionales al mes

30 de junio de 2026 - 6:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los nuevos factores trimestrales relacionados con la compra de combustible y energía estarán vigentes hasta el 30 de septiembre. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó este martes un aumento de 1.34 centavos por kilovatio por hora (kWh) en la factura de luz para el trimestre de julio a septiembre, lo que, para un cliente residencial promedio, significará $10.75 adicionales al mes o 4.9% más que de abril a junio.

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Desde mañana, 1 de julio, el costo del kWh será de 28.5 centavos.

El aumento es producto de un ajuste a la propuesta original de 2.34 centavos por kWh presentada por LUMA Energy, luego que el NEPR le requiriera al consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución una revisión de sus proyecciones relacionadas con la compra de combustible.

“La intervención del regulador permitió reducir el impacto proyectado del ajuste por combustible y proteger a los consumidores de asumir costos cuya responsabilidad aún no ha sido determinada”, apuntó el NEPR vía comunicado de prensa.

En su determinación, el NEPR también evaluó ciertos gastos asociados al suministro de gas natural y determinó diferir $13.29 millones relacionados con insuficiencias en el suministro de “combustible económico” por parte de las compañías New Fortress Energy y Naturgy, evitando que esos costos fueran trasladados inmediatamente a los consumidores mientras continúan los procesos de reclamación contractual correspondientes.

“Dado que la recuperación de dichos costos podría depender del resultado de ese proceso, el Negociado de Energía determinó que trasladarlos inmediatamente a los consumidores sería prematuro”, establece la resolución y orden del regulador.

Para el NEPR, el “impacto en la factura” de un cliente residencial promedio no subsidiado se basa en un consumo de 800 kWh al mes.

El comisionado asociado Ferdinand Ramos Soeggard disintió de la resolución y orden, escribiendo que le hubiese impuesto al consumidor, en esta reconciliación, el pago de $13.29 millones por concepto de los “fuel vessels swaps”, en lugar de haberlos diferido.

“En una reconciliación anterior, ya se autorizó el diferimiento de aproximadamente $50 millones por esta misma controversia, lo que agravó aún más la liquidez del sistema. A la fecha, esa disputa continúa sin resolverse”, consignó Ramos Soeggard. “Un diferimiento adicional profundiza los problemas de liquidez del sistema y aumenta el riesgo de que, si la controversia se resuelve adversamente para PREPA (Autoridad de Energía Eléctrica), los consumidores enfrenten posteriormente un ajuste mucho más oneroso”.

Los nuevos factores trimestrales relacionados con la compra de combustible y energía estarán vigentes hasta el 30 de septiembre.

El jueves pasado, El Nuevo Día adelantó que, durante una vista del NEPR con LUMA y Genera PR, se acordó que el aumento trimestral sería menor a lo solicitado, hablándose entonces de 1.67 centavos por kWh. Se vaticinaba, sin embargo, que bajaría aún más a la espera de la determinación del diferimiento de los $13.29 millones.

Tags
Negociado de Energía de Puerto RicoEnergía eléctricaLUMA Energy
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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