Middle States coloca en probatoria la acreditación de Northbridge University

La Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) colocó en probatoria la acreditación de la Northbridge University, previamente conocida como NUC University.

En una decisión tomada en una reunión del pleno el 25 de junio, la agencia acreditadora precisó que visitó los recintos y unidades académicas de la institución, tanto en Puerto Rico como en los estados de Florida y Oregón.

A pesar de la determinación adversa, Northbridge permanece acreditada.

“Es importante destacar que Northbridge University mantiene su acreditación ante la Middle States Commission on Higher Education y que sus programas académicos, servicios estudiantiles y operaciones institucionales continúan sin interrupción”, sostuvo la institución académica, en declaraciones escritas.

Middle Statesestableció que coloca en probatoria la acreditación de Northbridge “y la acreditación de la institución permanece en riesgo debido a evidencia insuficiente de que la institución está actualmente en cumplimiento con el Estándar II (ética e integridad) y el Estándar VII (gobernanza, liderazgo y administración)”, establece una carta enviada, el 29 de junio, al presidente universitario, Graham Ballbach.

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La administración de Northbridge sostuvo que la probatoria llegó mientras la agencia acreditadora realizaba el proceso regular de reacreditación.

“Ninguna de las observaciones identificadas está relacionada con la calidad de los programas académicos de la Universidad”, estableció.

“Respetamos el proceso de acreditación y reconocemos el importante rol que desempeña MSCHE en la promoción de la calidad institucional y la rendición de cuentas. Nuestro enfoque continúa siendo apoyar a nuestros estudiantes, preservar la calidad de la experiencia educativa y continuar cumpliendo con nuestra misión institucional”, añadió la universidad.

Northbridge tiene hasta el próximo 1 de octubre para entregar un informe de monitoreo que presente evidencia que la universidad logró y puede mantener cumplimiento con los estándares de acreditación señalados, “incluyendo, pero sin limitarse a, honestidad y veracidad en la representación del nombre e identidad de la institución en todas las publicaciones y comunicaciones en todos los formatos, para las comunidades internas y externas”, así como “información precisa y completa” sobre la institución y sus operaciones. Esta información debe incluir datos sobre “su marca institucional, cambios de nombre, reestructuración, adquisiciones y la adición de campus y sucursales”.

Para la misma fecha, la institución académica deberá entregar lo que se conoce como un “teach-out plan”, que detalla cómo se concretaría la transferencia de estudiantes a otras instituciones en caso de que Middle States retire la acreditación.

La agencia acreditadora informó que realizará, próximamente, una visita de seguimiento para discutir la determinación.

La probatoria llega luego de meses de cambios para la institución académica.

Northbridge University nació en febrero pasado, luego que la antigua NUC cambió de nombre como parte de una estrategia para ser una conexión hacia el futuro de sus alumnos.

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Desde mayo, el sistema universitario cuenta con una nueva jerarquía administrativa, tras la salida de Michael Bannett como su principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés), tras 11 años en el cargo. Ballbach lo sustituyó como presidente y CEO.

La UPR también está en la mira

Middle States informó, además, que colocó bajo advertencia la acreditación del recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La agencia alertó “a la institución de que su acreditación podría estar en riesgo debido a la insuficiencia de pruebas que demuestren que actualmente cumple con el Estándar V (evaluación de la eficacia educativa). Hacer constar que la institución mantiene su acreditación mientras se encuentra bajo advertencia”, de acuerdo con una misiva enviada, el 29 de junio, a la rectora Rochellie Martínez Vivas.

El recinto tiene hasta el 18 de febrero de 2027 para entregar un informe que evidencie cumplimiento con el estándar de acreditación señalado, en el cual especifiquen “resultados de aprendizaje de los estudiantes –a nivel institucional y del grado académico o programa– que están interrelacionados entre sí, con experiencias educativas pertinentes, y con la misión de la institución (Estándar V), y evaluaciones organizadas y sistemáticas, realizadas por el profesorado y/o profesionales competentes, que evalúan el nivel al que los estudiantes alcanzan las metas institucionales y las del grado o programa”.

Asimismo, Middle States pidió evidencia sobre los recursos financieros de la institución académica, detalles sobre el proceso de planificación de matrícula que incluya “proyecciones realistas de admisión estudiantil” y una actualización sobre la entrega de información a la Junta de Supervisión Fiscal.

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La rectora destacó que, a pesar del señalamiento, el recinto de Cayey se mantiene acreditado y, en este momento, no hay ningún impacto a los estudiantes.

“Es importante destacar que esta acción no altera el estatus de acreditación de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, el cual permanece vigente. En todo caso, este período le permitirá a la institución atender el asunto señalado de manera responsable, planificada y rigurosa”, sostuvo Martínez Vivas, en declaraciones escritas.