Miembros de la comunidad judía en Puerto Rico se unieron este domingo para concienciar acerca de los 29 niños que, según los organizadores del evento, permanecen retenidos en Gaza desde que comenzó el conflicto entre Hamás e Israel, el 7 de octubre pasado.

En la actividad “A prayer for freedom” las personas colocaron, frente al Castillo San Felipe del Morro, en el Viejo San Juan, 29 pares de zapatos junto a un globo en forma de corazón que leía “Bring them home” (“Devuélvanlos a casa”), además carteles con sus fotos y nombres.

“Hay 29 niños siguen como rehenes de Hamás y queremos crear conciencia sobre eso. Ciudades alrededor del mundo están estableciendo exhibiciones similares. Hay sobre 200 rehenes, pero 29 son niños menores de 18 años. Así que decidimos enfocarnos en los niños aquí y educar al público de la realidad en Gaza e Israel”, explicó Anne Shteynblik, portavoz de la comunidad en el evento.

Shteynblik indicó que inicialmente fueron 30 los menores retenidos, incluyendo a un bebé de nueve meses, pero una joven de 17 años fue devuelta a su familia, por lo que quedan 29 como rehenes.

Exhibiciones similares, compartió, se han realizado alrededor del mundo y se ha hecho alusión a las vidas en cautiverio de diversas formas, como sillas vacías en cenas y osos de peluche. En Puerto Rico, optaron por usar zapatos, cuyos tamaños fueran acorde a sus edades, y globos que simbolizan los corazones latiendo.

“He tomado la iniciativa de hacer esta exhibición no porque soy judía, sino porque mi corazón sufre por todos los niños inocentes que están sufriendo en esta guerra. No solo por los niños de Israel que fueron secuestrados, también por los niños palestinos que están siendo utilizados como escudos humanos por Hamás en nombre del odio”, sostuvo Shteynblik.

La actividad fue organizada en colaboración con Chabad Jewish Center of Puerto Rico. En el área verde frente a El Morro, se dirigieron al público los rabinos Levi y Mendel Zarchi, así como los legisladores Gregorio Matías, Eddie Charbonier y el cabildero por la estadidad, Roberto Lefranc.

“¿Pueden imaginarse si su hijo está bien, lastimado, con hambre o, tal vez, vivo? Yo soy una madre y no me puedo imaginar lo que sentiría. Esta es la realidad en Israel. Mientras vemos este cielo azul y disfrutamos de nuestra libertad, 29 niños están cautivos contra su voluntad. Ellos necesitan estar con sus familias que los aman. Tenemos el nombre de cada niño, su edad, lo que les gusta y lo que no les gusta, porque cada uno de estos 29 niños es amado y pedimos el mismo amor a los niños palestinos usados como escudos humanos”, agregó la organizadora en el evento.

El longevo conflicto entre Israel y Palestina se recrudeció, hace poco más de tres semanas, tras un sorpresivo y letal ataque del grupo Hamás -que gobierna el estrecho de Gaza- al territorio israelí.

Desde entonces, Israel ha sostenido ataques que ya suman sobre 8,000 bajas palestinas, incluyendo más de 3,000 menores y 2,000 mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Mientras, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho un llamado para reiterar su petición de cese al fuego, ante la realidad de que millones de personas permanecen sin tener las necesidades cubiertas, a la vez que están sometidas a incesantes bombardeos.

Con información de The Associated Press.